Temps doux et record de précipitations en janvier à Toronto

Toutefois, il ne s’agit pas d’un record.

Il y a eu plusieurs mois de janvier dans le passé où on a eu des températures même plus élevées , affirme Peter Kimbell, météorologue de sensibilisation aux alertes.

Effet inverse en février

Quoiqu’en janvier, on a eu un redoux prolongé, le mois de février sera différent selon les prévisions à court terme d’Environnement Canada.

Typiquement en février, on connaît des températures plus douces qu’en janvier… Cette année probablement qu'on va connaître un février plus froid parce que janvier a été tellement doux. Peter Kimbell, météorologue de sensibilisation aux alertes

Environnement Canada prédit un mois de février plus froid que janvier. Photo : Getty Images / Imgorthand

Des fins de semaine sous dépression

Autres faits intéressants durant le mois de janvier, les perturbations météorologiques les plus significatives ont eu lieu les fins de semaine.

La province a reçu une tempête pluvieuse en provenance du Texas, les 11 et 12 janvier. Accompagnée de différentes formes de précipitations telles que de la neige, du grésil et de la pluie verglaçante, cette dépression a causé des dégâts, dont des arbres déracinés et des inondations, et entraîné des fermetures de route. Toronto a d’ailleurs reçu 59 mm de pluie, un record en une journée.

Le 17 et 18 janvier, une dépression du Colorado a également donné lieu à des accidents de la route et causé des annulations de vols.

Selon Environnement Canada, un cinquième des départs à l’aéroport Pearson de Toronto ont été annulés.

Dans la Ville Reine, 17 cm de neige sont tombés, battant ainsi le record de chute de neige quotidienne.

Et dans le nord de la province, il y a eu des accumulations de 30 cm de neige à Marathon et 20 cm, à Thunder Bay.

Le 24 et le 25 janvier, une autre dépression en provenance du Colorado a augmenté la quantité de précipitations dans le sud de la province.