La SANB reçoit les candidatures pour sa présidence

Tous les membres en règle de l'organisme peuvent présenter leur candidature. Les personnes intéressées ont jusqu'au 3 mars pour se manifester.

Le nouveau président entrera en fonction lors de l'assemblée générale annuelle de la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick , le 13 juin.

Possibilité de voter en ligne

Pour la première fois cette année, le vote se déroulera par anticipation, en ligne ou par la poste, entre le 18 mai et le 3 juin.

Le 28 janvier dernier, la SANBSociété de l'Acadie du Nouveau-Brunswick a mis à la disposition de ses membres une nouvelle plateforme qui leur permet de voter en ligne et de rester à l’affut des activités de l’organisme.

Avec la création de cette nouvelle plateforme membres, le but est de remettre les citoyens et citoyennes de cette province et leurs préoccupations au centre de nos revendications , avait indiqué le président sortant, Robert Melanson.

La plateforme est disponible sur le site www.sanb.ca  (Nouvelle fenêtre) .