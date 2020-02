Un homme faisant du bénévolat auprès d'enfants coupable d'agression sexuelle sur un mineur

Le procès s’est déroulé devant la juge de la Cour provinciale Julie Frederickson. Celle-ci a indiqué que c’est une affaire qui tenait à la crédibilité et à la fiabilité de la victime et de l'accusé.

C'est le témoignage du garçon, dont l'identité est protégée par une interdiction de publier, qui a convaincu la juge lors du procès.

Guillaume Meisterhans était un mentor bénévole au service à l'enfance et à la famille du Manitoba. C'est ainsi que le garçon et lui ont été mis en contact.

Selon le témoignage de l'enfant, l'accusé l'aurait emmené chez lui et l’aurait agressé sexuellement à plusieurs reprises. Les faits remontent à 2018.

L'accusé nie ces allégations. La défense a soutenu que le garçon avait inventé cette histoire après avoir vu un épisode de la série de télévision CSI.

La juge Julie Frederickson a mentionné dans sa décision que la victime a été fiable dans ses descriptions des événements, qu'elle n'avait aucun mal à se souvenir des détails et qu'elle n'a pas cherché à embellir son témoignage.

La précision des détails était telle que la juge pense que la victime n'aurait pas pu les inventer.

Ainsi, elle a reconnu Guillaume Meisterhans coupable d'agression et d'interférence sexuelles.

L'homme d'origine française connaîtra sa peine à une date ultérieure.

Autres accusations suspendues

Guillaume Meisterhans était aussi mis en cause dans des faits qui se seraient produits entre avril et novembre 2014 alors qu’il était bénévole avec un organisme à but non lucratif pour les jeunes.

La procureure de la couronne dans les deux affaires, Jocelyne Ritchot, a indiqué que les accusations pour les faits présumés de 2014 avaient été suspendues, car elles n’atteignaient pas le seuil de preuves pour une accusation.

Avec les informations de Sarah Petz