Alex Beaulieu-Marchand fait partie des meubles au Dew Tour

Il faisait vraiment froid, ce matin. À -30 [degrés Celsius], on peut parler d’un froid du Québec , lance Beaulieu-Marchand en riant.

Au bout du fil après une séance d’entraînement à Breckenridge, au Colorado, mercredi, il ne cache pas que son calendrier est bouclé au quart de tour, cette saison. Parti de Québec début janvier, il ne sera possiblement pas de retour à la maison avant la fin mars.

À la suite de ses deux 5es places aux X Games d’Aspen, il y a une dizaine de jours, il s’est envolé en Utah pour skier et filmer avec des amis, la semaine dernière. C’était plus sensé que de retourner à la maison. Ce n’est pas très loin, ça me permettait d’avancer mes projets vidéo et je savais que je devais revenir au Colorado dès lundi pour le Dew Tour , explique-t-il.

Sans avoir la réputation des X Games, le Dew Tour demeure l’une des grandes compétitions de ski professionnel du globe. C’est aussi l’événement qui a fait connaître au reste de la planète le nom d’Alex Beaulieu Marchand.

Au Dew Tour à 17 ans

Avant de devenir un athlète olympique et multiple médaillé des X Games, « ABM » était un adolescent ambitieux qui ne demandait qu’une occasion de se faire valoir avec les grands de son sport.

À l’époque, le Dew Tour avait une compétition qui s’appelait le Last Chance Qualifier qui permettait aux amateurs d’essayer de se qualifier pour la compétition. C’est vraiment ça qui m’a permis de percer chez les pros à 17 ans , se rappelle-t-il.

Alex Beaulieu-Marchand, médaillé de bronze en ski acrobatique à Pyeongchang Photo : Radio-Canada / André-Pier Bérubé

C’est aussi au Dew Tour, l’année suivante, que le skieur de Saint-Augustin-de-Desmaures s'était hissé sur la deuxième marche du podium pour se qualifier pour ses premiers Jeux olympiques, ceux de Sotchi.

Huit ans après ses débuts, il s’élancera sur la piste de Breckenridge, en qualifications de l’épreuve slopestyle, jeudi matin, comme l’une des grandes vedettes de son sport.

Mais le but demeure toujours le même, essayer d'atterrir le mieux possible ma descente.

Le circuit professionnel prend de l’ampleur

Entre le circuit de la Coupe du monde, essentiel pour participer aux Jeux olympiques, et les compétitions pros, plus payantes pour les athlètes et leurs commanditaires, le calendrier peut devenir un casse-tête pour les skieurs comme Beaulieu-Marchand.

Surtout que le circuit professionnel continue de grandir.

Cette saison, comme ce n’est pas encore une année préolympique, j’ai décidé de faire moins de compétitions en Coupe du monde pour me concentrer sur les événements professionnels et pouvoir filmer entre tout ça. Sinon, c’était sans arrêt toute l’année , relate-t-il, lui qui est toujours indécis à savoir s’il sera de la Coupe du monde de Calgary, à la mi-février.

Il devait se rendre en Asie pour la deuxième édition chinoise des X Games, mais les organisateurs ont récemment annulé l’événement en raison de l’épidémie de coronavirus.

Alex Beaulieu-Marchand aux X Games d'Aspen en 2019 Photo : Getty Images / Ezra Shaw

Filmer dans la poudreuse

Pour Alex Beaulieu-Marchand, cela pourrait vouloir dire un peu plus de temps pour compléter ses projets devant la caméra. L’an passé, j’ai vraiment tout donné dans le ski urbain pour ma participation aux X Games Real Ski, donc cet hiver j’ai décidé de me concentrer sur la neige poudreuse et l’arrière-pays.

En plus de ses projets personnels, l’athlète de 25 ans sera également de plus gros films collectifs, signe que son nom circule de plus en plus dans le milieu.