Opération séduction lors de la Semaine des régions

Cette activité se tient dans le cadre de la Semaine des régions qui se déroule du 3 au 7 février.

Orchestré par l’organisme Places aux jeunes en région, ce recrutement se veut une réponse notamment à la pénurie de main-d’œuvre. Il promeut les régions auprès des jeunes en provenance des centres urbains.

Selon le directeur du carrefour Jeunesse emploi de l’Abitibi-Ouest, Sébastien Bélisle, l’Abitibi-Témiscamingue n’a rien à envier aux autres régions.

On essaie de tirer notre épingle du jeu et de les convaincre qu’on a une belle qualité de vie en région et qu’on a plein d’opportunités d’emplois. La population est accueillante et c’est facile de rentrer en contact avec les gens ; de s’impliquer et de se créer un réseau d’amis , vante-t-il.

Le Salon de l’Emploi sert à convaincre les jeunes que de choisir l’Abitibi-Témiscamingue est un bon choix, selon Sébastien Bélisle.

Places aux jeunes en région

Le président du conseil d’administration de l’organisation Places aux jeunes en région, Luc Dastous estime que les jeunes ont de plus en plus envie de s’installer en région en raison de la qualité de vie qu’ils peuvent y trouver.

Il avance que les jeunes sont attirés par la nature et les grands espaces que la région offre. La vie y est intéressante pour les jeunes familles.

Selon lui, la présence de représentants des régions lors de cette semaine d’activités est importante et porte fruit.

Notre mandat est de ramener de jeunes diplômés dans nos régions. On ramène entre 1000 et 1200 jeunes dans nos régions. C’est en fait une opération de séduction. On cible ce que chaque individu cherche et on lui trouve la bonne région ou la bonne MRC , explique M. Dastous.

Sébastien Bélisle remarque aussi une progression constante de la volonté des jeunes natifs de l’Abitibi-Témiscamingue de revenir en région, depuis les dix dernières années.

La Semaine des régions se tient jusqu’au 7 février à Montréal et à Québec.