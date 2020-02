Interrogée au micro de 360 PM, Mariannick Mercure affirme que la mesure de Montréal d'interdire la distribution de sacs en plastique sur son territoire pourrait être imitée à Trois-Rivières.

On est dans les premières étapes. On a fait des consultations là-dessus avec la population générale à l'automne, puis on a tenu des consultations particulières avec les jeunes du secondaire qui nous avaient interpellés là-dessus , indique-t-elle.

C’est dans la machine. On en discute à pratiquement tous les comités environnement qui ont lieu une fois par mois. Mariannick Mercure, conseillère municipale de Trois-Rivières

L’élue trifluvienne souligne que le comité sur le développement durable et l’environnement, dont elle est présidente, est favorable à un bannissement des sacs de plastique. Elle rappelle toutefois que rien n’a encore été soumis au conseil municipal, qui sera le dernier décisionnaire.

Une tarification des sacs de plastique comme possible solution ?

Comment mettre en place cette interdiction? Mariannick Mercure affirme que toutes les options sont encore sur la table tout en défendant une approche progressive. On pourrait mettre en place une redevance et tarifer les sacs de plastique (....) On pourrait dire aux commerçants de charger 10 ¢ par sac qui iront à un fond dédié à l’environnement.

Faire payer l’utilisation de sacs de plastique serait ainsi, selon la conseillère municipale, un moyen d’inciter les gens à changer leurs habitudes. C’est moins drastique que de les bannir du jour au lendemain. Mais ensuite, on pourrait aller vers un bannissement complet comme Montréal est en train de le faire.

Une échéance encore inconnue

Mariannick Mercure concède qu’il est difficile de fixer une date précise pour la mise en place d'une interdiction des sacs de plastique.

Dans une grosse machine comme une ville, c'est comme ça, on sait qu’il faut consulter, qu’il ne faut pas aller trop vite si on veut être sûrs de réussir notre coup.

Deux ans est un horizon réaliste, par exemple. Mariannick Mercure, conseillère municipale de Trois-Rivières

L’élue de Trois-Rivières souhaite, à titre personnel, que le sujet soit à l'ordre du jour du conseil municipal dans les prochains mois.