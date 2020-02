Les élèves du CFER de Drummondville sont de retour en classe

À Drummondville, les élèves du Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) sont de retour en classe dans un nouveau lieu d’enseignement depuis mercredi matin. Le CFER avait lourdement été endommagé par un incendie le 23 janvier dernier.

La centaine d’élèves aux prises avec des difficultés d’apprentissage poursuivront leur formation pour intégrer le marché du travail au Centre de formation en mécanique de véhicules lourds et routiers (MVLR) de la Commission scolaire des Chênes (CSDC) à St-Germain-de-Grantham pour une période indéterminée.

On a tout perdu. Geneviève Miron, directrice du programme CFER à la CSDC

En ce moment, on a accès à rien de ce qu'il y avait à l'école avant. Donc, tous les effets personnels des élèves , comme des bottes à cap d'acier pour pouvoir travailler à l'usine, coffre à crayon, cahier, tout matériel pédagogique, tout le matériel de classe, donc on partait vraiment de rien , lance Geneviève Miron, la directrice du programme CFERCentre de formation en entreprise et récupération à la CSDCCommission scolaire des Chênes .

Malgré l’épreuve, ces jeunes et le corps enseignant se disent persuadés de poursuivre leur cheminement dans leur nouveau milieu.

L’enquête visant à déterminer la cause de l’incendie se poursuit.