Le Droit souhaite déménager sa salle de rédaction à Gatineau ce printemps

Le Droit a pignon sur rue à Ottawa depuis sa fondation, en 1913, et son déménagement imminent représente un dur coup pour la communauté franco-ontarienne, a déploré le conseiller municipal Mathieu Fleury.

Pour nous, en Ontario, c’est une tragédie de perdre Le Droit, physiquement ancré ici dans le marché By, dans la Basse-Ville d’Ottawa, pour des raisons fiscales d'après ce qu'on nous dit , a noté l’élu du quartier Rideau-Vanier.

Mathieu Fleury déplore que Le Droit quitte Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada

Qui plus est, M. Fleury est d’avis que les responsables du journal auraient dû lancer des démarches auprès des gouvernements du Canada et de l’Ontario pour recevoir de l’aide financière et fiscale afin de demeurer à Ottawa.

Le conseiller redoute aussi que s’effrite la crédibilité du quotidien quant à la couverture des enjeux franco-ontariens s’il déménage dans la Belle Province.

Un mandat franco-ontarien renouvelé

On s’attendait à ça, d’ailleurs on comprend cette déception-là , a noté le président de la coopérative des travailleurs et travailleuses du journal, Patrick Duquette.

Avec la course contre la montre pour sauver les journaux du Groupe Capitales Médias, Le Droit n’avait pas le temps de se lancer dans des processus de demande d’aide auprès d'Ottawa et de Queen’s Park, a expliqué M. Duquette.

Patrick Duquette, président de la coopérative des travailleurs et travailleuses du journal Le Droit. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

La salle des nouvelles du Droit déménage du côté du Québec, mais on garde un pied à terre à Ottawa , a-t-il également précisé. Cette antenne ottavienne prendra la forme d’un laboratoire de journalisme au collège La Cité, où vont collaborer les artisans du quotidien et les étudiants.

On va avoir pour la première fois en 30 ans un correspondant parlementaire à Queen’s Park […] on va former une coopérative en Ontario pour nos lecteurs et nos annonceurs , a ajouté le chroniqueur.

Un coup de pouce de 150 000 $

Le Droit pourra d’ailleurs bénéficier d’une aide de 150 000 $ du groupe ID Gatineau — qui a pour mission d’aider les entreprises locales et de diversifier l’économie gatinoise — pour son déménagement au Québec.

Il y a tout un mouvement qui est derrière la volonté que Le Droit et les autres médias puissent continuer , a expliqué le président du conseil d’administration d’ID Gatineau, Pierre Plangger.

Le projet et sa viabilité sont jugés comme étant probants et possibles, et on pense que c’est un bon investissement , a ajouté M. Plangger.

C’est une belle marque de confiance et c’est de l’argent dont on avait besoin. Notre groupe a été en grande difficulté financière et cette difficulté-là tenait beaucoup au manque de liquidités , a souligné Patrick Duquette.

Avec les informations de Laurie Trudel