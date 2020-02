Coup d’œil sur la consultation pour changer le cours d'éthique et culture religieuse

À la fin de janvier, plus de 22 000 personnes avaient répondu au questionnaire en ligne sur la refonte du programme d'éthique et culture religieuse. Nous avons obtenu les thèmes prioritairement dégagés par les répondants pour remplacer le cours qui faisait trop de place à la religion, selon le ministre de l'Éducation.

Au primaire, l’écocitoyenneté, le développement de soi et les relations interpersonnelles, ainsi que la culture des sociétés sont les trois thèmes privilégiés à intégrer au programme des élèves.

Au secondaire, les thèmes de la participation citoyenne et de la démocratie, de l’éducation à la sexualité et de la citoyenneté numérique suscitent le plus d’adhésion.

Jusqu’au 21 février, tous peuvent exprimer leur opinion dans le cadre de cette consultation, même les élèves.

Au terme du sondage, de nombreux répondants suggèrent le retour du cours d’économie familiale, bien qu'il ne fasse pas partie des huit thèmes sur lesquels ils sont invités à donner leur degré d’accord. Ce cours inclurait la cuisine, la couture et le jardinage.

Lors du lancement de cette consultation, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, faisait valoir que le nouveau cours allait préparer les jeunes à exercer leur rôle de citoyens . Trois forums d’experts et d’intervenants du milieu de l’éducation doivent aussi se tenir les 7, 14 et 21 février à Trois-Rivières, Québec et Montréal.

Le nouveau programme ne serait offert à tous les élèves qu'en 2022.

Les huit thèmes proposés par le ministère de l’Éducation Participation citoyenne et démocratie : « reconnaissance par l’individu qu’il est partie prenante de la société »;

Éducation juridique : « compréhension des droits et des responsabilités de chacun »;

Écocitoyenneté : « reconnaissance de l’importance des actions humaines sur l’environnement et les changements climatiques »;

Éducation à la sexualité : « mieux comprendre la sexualité » et développer « des attitudes et des comportements respectueux et égalitaires »;

Développement de soi et des relations interpersonnelles : « interaction harmonieuse des personnes et des groupes aux identités, valeurs et croyances variées »;

Éthique : « ensemble des principes moraux qui guident les actions d’un individu et qui forment les règles de conduite propres à une société »;

Citoyenneté numérique : « capacité pour l’individu de prendre part positivement à l’environnement numérique »;

Culture des sociétés : « ensemble des connaissances, savoir-faire, traditions et coutumes qui conditionnent les comportements individuels à l’intérieur des sociétés ».

Les résultats sont-ils valables?

Le formulaire en ligne ne prend que quelques minutes à remplir et il est possible pour quiconque d’y participer autant de fois que souhaité.

En effet, explique le ministère de l’Éducation, il a été décidé de mettre en place un formulaire totalement anonyme afin d’offrir aux citoyens la possibilité de s’exprimer en toute liberté . Puisque aucune information n'est consignée, nous ne pouvons restreindre l’accès multiple , affirme-t-on.

Une analyse des résultats du sondage et des commentaires transmis serait effectuée afin de s’assurer de leur validité , indique le ministère.

Le poids de cette consultation en ligne demeure dans les faits bien relatif, puisque les échanges des trois forums et de nombreux mémoires serviront également à l'ébauche du nouveau cours du ministre Jean-François Roberge.

Mathieu Dion est correspondant parlementaire à Québec