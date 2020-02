Nunavik, territoire des revendeurs d’alcool

Des contrebandiers réalisent des affaires en or en vendant des bouteilles de vodka dans les villages du Nunavik. Enfants privés de nourriture, violence conjugale et agressions découlent de ce marché noir. Un commerce illégal qui se poursuit même si la Société des alcools du Québec, les transporteurs aériens et Postes Canada sont au courant, a appris Enquête.