Vanessa Springora s’est libérée en écrivant les abus que Gabriel Matzneff lui a fait subir

En écrivant Le consentement, le livre autobiographique qui raconte les abus que l’auteur Gabriel Matzneff lui aurait fait subir quand elle n’avait que 14 ans, Vanessa Springora s’est sentie libérée. Et c’est la libération de ce poids, bien plus qu’une réparation judiciaire, que cherchait l’autrice en racontant son histoire.

Au lendemain de la publication de son livre, le 2 janvier dernier, une enquête pour viols sur mineur a été déclenchée par les autorités parisiennes. Depuis, Gallimard a cessé de vendre le journal de Gabriel Matzneff, de même que la maison d’édition Léo Scheer, qui a en outre cessé la commercialisation du controversé Les moins de 16 ans, ces livres évoquant les pratiques pédophiles de l’écrivain.

L'écrivain Gabriel Matzneff le 10 avril 2014 à Paris. Photo : Getty Images / AFP / JACQUES DEMARTHON

En entrevue à Pénélope, Vanessa Springora a expliqué qu’elle ne cherchait pas à engager une « chasse à l’homme » en couchant son expérience sur papier. Ce n’est pas un règlement de compte général que j’ai essayé de lancer avec ce récit. C’est plutôt une prise de conscience, qui arrive un peu tard, mais qui est toujours utile à avoir , a-t-elle souligné.

Entre colère et libération

Comme Vanessa Springora le raconte dans Le consentement, tout son entourage, de même que le milieu littéraire, était au courant de son « histoire d’amour » avec un homme de 36 ans son aîné, mais personne n’a rien fait – sauf une personne qui a envoyé une série de lettres anonymes à la police. Cet aveuglement collectif l’a mise en colère des années durant.

C’était une colère très toxique, d’ailleurs, qui me rongeait de l’intérieur. [...] Personne n’a réagi. Et cette colère, elle est passée avec le livre. Aujourd’hui, je me sens complètement apaisée.

J’ai l’impression non seulement d’une libération psychologique – je me sens incroyablement plus vivante –, mais aussi j’ai l’impression que j’ai déverrouillé tout simplement l’écriture, et que je vais enfin pouvoir peut-être mener d’autres projets que celui-ci. C’était impératif, visiblement, de raconter cette histoire pour pouvoir reprendre la plume pour écrire autre chose. Vanessa Springora, autrice et éditrice

Un récit difficile à écrire

Raconter cette histoire a demandé de nombreux efforts à Vanessa Springora, qui n’a pu tout écrire d’un coup. Au fil des années, elle a fait plusieurs tentatives; l’une trop romanesque, et une autre plus proche des faits, mais écrite au passé, à la troisième personne. C’est en 2016 que l’autrice a repris la plume et commencé à tout réécrire à la première personne, au présent.

C’est ce qui me semblait être la façon la plus honnête et juste de rester au plus près de ce que j’avais vécu , a-t-elle raconté.

Le récit est plutôt froid, direct, voire chirurgical : elle raconte les faits de manière crue, sans s’aventurer dans les envolées lyriques. Vanessa Springora a expliqué que c’était pour elle une façon de contrebalancer la très grande intimité dévoilée dans son livre; une manière de se distancier dans l’écriture.

Le livre de Vanessa Springora, « Le consentement » Photo : afp via getty images / MARTIN BUREAU

Je n’ai pas voulu tomber dans le pathos, je n’ai pas voulu prendre en otage mon lecteur avec trop d’émotions. J’ai voulu laisser le lecteur libre de se faire sa propre opinion sur l’histoire , a-t-elle précisé.

Elle a ajouté que de faire lire son livre a été un grand défi, mais dès qu’un éditeur a accepté de le publier, elle a été soulagée. À partir de ce moment-là, déjà pour moi, il y a eu réparation symbolique.

Pas de censure

Vanessa Springora a été dégoûtée que son histoire, de même que celles d’autres victimes, ait pu servir aux récits d’inspiration autobiographique de Gabriel Matzneff. Malgré tout, elle juge que les bibliothèques n’auraient pas dû retirer ses œuvres des rayonnages – c’est le cas notamment de la Grande bibliothèque, à Montréal, de même que du réseau des bibliothèques de Gatineau. Elle-même n’appelle pas à la censure dans son livre, proposant plutôt d’ajouter un avertissement aux lecteurs et lectrices, par exemple.

Je trouve que de retirer [les livres] des bibliothèques, c’est dommage, parce qu’on retire presque les pièces à conviction de cette histoire. Il faut qu’on se rappelle qu’on a pu, à une époque, publier ce genre de livres. [...] C’est très important de savoir que, dans l’histoire de la littérature, ça a été possible, pour pouvoir dire qu’aujourd’hui, ça n’est plus possible. De la même manière de savoir qu’à l’époque, il a été possible de publier des livres antiféministes. Vanessa Springora

Elle nuance cependant ses propos, en ajoutant que la situation d’un éditeur comme Gallimard ou Léo Scheer est différente. Elle dit comprendre que ceux-ci aient pu être « embarrassés » lorsque les ventes des livres de Gabriel Matzneff ont augmenté après la parution du Consentement.

Mais pour elle, il demeure nécessaire de pouvoir avoir des discussions de fond sur l’existence même de ces œuvres – et ce sont des discussions assez récentes, d’ailleurs. Vanessa Springora rappelle que son livre Le consentement n’aurait probablement pas eu le même impact s’il avait été publié il y a cinq ans, par exemple.

Je pense que tous les enjeux de ce livre n’auraient pas été perçus de la même manière. Probablement qu’il serait passé inaperçu, qu’il aurait été un petit peu étouffé par le milieu littéraire. Il se sent aujourd’hui complice, forcément, il se sent mis en accusation. Mais mon but n’est pas là. Mon but, c’est vraiment de faire réfléchir à la question de la responsabilité collective dans tous les domaines , ajoute-t-elle.

Le consentement, de Vanessa Springora, est en librairie au Québec depuis mercredi.