La Saskatchewan en mission commerciale en Asie du Sud et au Moyen-Orient

Le ministre de l’Agriculture de la Saskatchewan David Marit se rendra jeudi dans les Émirats arabes unis, au Bangladesh et en Inde pour une mission commerciale.

Le gouvernement provincial veut développer des liens commerciaux et des investissements avec ces pays.

La mission commerciale, qui se déroule du 6 au 14 février, permettra également de mieux comprendre les besoins agroalimentaires de l’Asie du Sud et du Moyen-Orient, selon un communiqué du gouvernement.

Les Émirats arabes unis et le Bangladesh sont des marchés prioritaires qui représentent ensemble plus de 500 millions de dollars d’exportations agroalimentaires en 2018. David Marit, ministre de l’Agriculture de la Saskatchewan

David Marit souligne l’importance pour la province de continuer à rechercher de nouvelles possibilités pour exporter ses produits agroalimentaires.

Le ministre de l’Agriculture reconnaît également que la Saskatchewan a connu récemment des obstacles commerciaux avec l’Inde.

En novembre, son collègue, Jeremy Harrison, ministre du Commerce et du Développement des exportations de la Saskatchewan, avait déclaré que le voyage en Inde de Justin Trudeau avait fait du tort aux échanges commerciaux avec l’Inde.

David Marit répète cependant que le marché indien est une destination majeure pour l’exportation de légumineuses de la province.

Cette mission commerciale de David Marit s’inscrit dans le plan de croissance 2020-2030 du gouvernement provincial.

La province avait annoncé en novembre son intention de relancer sa présence à l’étranger notamment dans les marchés asiatiques.

La Saskatchewan a été le plus grand fournisseur de canola des Émirats arabes unis et du Bangladesh en 2018, selon le gouvernement. La province est également le deuxième fournisseur de blé, de lentilles et de pois sec du Bangladesh.

Au cours des cinq dernières années, les exportations agricoles de la Saskatchewan vers l’Inde ont totalisé en moyenne plus de 855 millions de dollars.