Nouveau portrait des accidents à bord des bateaux de pêche au Québec

L'étude « Cap sur la prévention », menée par le professeur associé à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke, Michel Pérusse, et par l'économiste à l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité au travail (IRSST), Martin Lebeau, est divisée en trois volets.

Le premier dresse un portrait des accidents et des incidents survenus entre 2005 et 2015 sur des bateaux de pêche commerciaux au Québec.

Le deuxième volet expose les coûts humains et financiers liés à ces accidents.

Le troisième décrit la culture de prévention qui devrait être instaurée, selon les auteurs de l'étude, dans l'industrie des pêches pour limiter le nombre d'accidents.

Statistiques sur les accidents et incidents de travailleurs sur les bateaux de pêche

Selon les données du Bureau de la sécurité des transports (BST), 40 % des accidents maritimes sont répertoriés sur les bateaux de pêche.

L'étude de Michel Pérusse et de Martin Lebeau démontre que le nombre d'événements accidentels est resté sensiblement le même entre 2005 et 2015, avec une moyenne de 68 événements par année.

Par contre, une hausse marquée a été notée en 2014, alors que 80 événements accidentels répertoriés.

Les pertes matérielles sont moins fréquentes depuis quelques années, mais le nombre de morts, lui, est à la hausse, Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Les données démontrent toutefois que ces événements accidentels entraînent de moins en moins de pertes matérielles.

Par contre, le nombre d'événements accidentels qui ont engendré la mort a tendance à augmenter.

Ainsi, aucun décès n'a été répertorié entre 2005 et 2008, alors qu'il y a en eu 10, entre 2009 et 2015.

Le plus grand nombre d'événements accidentels sont survenus sur des homardiers des Îles-de-la-Madeleine et sur les crevettiers. Il faut toutefois noter que les homardiers sont ceux qui possèdent la plus grande flotte d'embarcations.

Le plus grand nombre d'événements accidentels surviennent sur des homardiers des Îles-de-la-Madeleine. Il faut toutefois noter que ce secteur de l'industrie des pêches est celui qui comporte le plus d'embarcations. Photo : Radio-Canada

À l'inverse, toujours selon les résultats de l'étude, les crabiers des zones 12 et 17 obtiennent le meilleur pointage en matière de sécurité.

Les chercheurs de l'étude soulignent qu'il n'existe pas de données de qualité partagées entre les différentes instances qui interviennent lors d'accidents au Québec comme avec la Garde côtière, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et le BSTBureau de la sécurité des Transports .

Selon eux, sans ces données, il est difficile de déterminer les risques et les tendances en matière de sécurité de l'industrie.

Martin Lebeau et Michel Pérusse estiment donc qu'il est important de combler cette lacune.

Coûts des accidents

Les auteurs de l'étude se penchent également sur les coûts des accidents pour l'industrie. Selon eux, ces coûts sont très élevés.

Les chercheurs ont calculé qu'une lésion professionnelle coûte, en moyenne, près de 190 000 dollars dans le milieu de la pêche, alors qu'une lésion professionnelle dans d'autres industries représente plutôt des coûts de l'ordre de 52 000 dollars.

Dans les pêches, les lésions sont plus graves, il va y avoir des taux de décès plus élevés, des taux d'incapacité permanente plus élevés, des durées d'indemnisation qui vont être plus longues également. Martin Lebeau, économiste à l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité au travail

Près de la moitié des coûts sont liés à des accidents sur des crevettiers et des homardiers.

Plus généralement, l'étude révèle que le total des coûts des lésions dans l'industrie de la pêche s'élève à près de six millions de dollars par année, pour une moyenne de 30 lésions professionnelles par année.

Cependant, les auteurs précisent que ces lésions ont tendance à être plus graves que dans d'autres industries.

Elles comprennent, entre autres, des chutes sur le bateau et par-dessus bord, des efforts excessifs, des entorses, des foulures et le fait que certains travailleurs se retrouvent écrasés ou coincés par certains équipements.

Une culture de prévention à peaufiner sur les bateaux

Pour ce qui est de la culture de la sécurité sur les bateaux de pêche commerciale, l'étude indique que les pêcheurs respectent, en général, les règles et les recommandations en matière de sécurité des équipements ainsi que les lois et les règlements.

En moyenne, plus de 13 travailleurs par année sont morts sur des bateaux de pêche, entre 1999 et 2008. Photo : Dan Cotton

Par contre, des lacunes importantes peuvent encore être constatées dans l'adoption et le développement de méthodes de travail sécuritaires pour prévenir les accidents.

C'est des petites communautés qui sont éparpillées un peu partout, alors c'est très difficile de développer des méthodes standards et de les propager. Michel Pérusse, professeur associé à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke

Michel Pérusse ajoute que la méthode la plus courante de transmissions des bonnes pratiques, c'est de père en fils, et ils ont survécu, et ils ont toujours travaillé de même.

Pour développer une culture de prévention, Michel Pérusse estime que l'industrie doit encourager le partage de bonnes pratiques entre les pêcheurs en organisant des activités comme le colloque Comité permanent sur la sécurité des bateaux de pêche du Québec qui se déroule cette semaine à Rimouski.

L'étude indique également que le fait de tenir des registres d'entretien des équipements de sécurité comme les vestes de sauvetage gonflables peut aider à prévenir les accidents.

D'après les informations d'Édith Drouin