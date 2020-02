Société d'Histoire de Rouyn-Noranda : témoignages sur l'évolution de la ville

Le premier projet rassemble des entrevues qu’Annette Gauthier-Lacasse a réalisées au fil du temps avec des protagonistes méconnus du public qui ont toutefois contribué à la construction de la région de Rouyn-Noranda.

Intitulé Héro sans panache, la Société d’Histoire de Rouyn-Noranda présente le récit de 18 hommes et 18 femmes qui gagnent à être connus du public.

La citoyenne Annette Gauthier-Lacasse a publié entre 1999 et 2004 trois tomes de la série Héros sans panache.

Le bateau Cléricy sur la rivière Photo : Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Rouyn-Noranda

Rouyn-Noranda en histoires consiste au deuxième projet diffusé sur le site web de la Société d’Histoire. Il présente 12 articles tirés du Babillard, une revue publiée jusqu’à récemment par la Société d’Histoire.

La première publication présente Jean Tissot, chef de police de Rouyn qui avait été impliqué dans une campagne antisémite dans la ville d'Ottawa.

Assemblée du Parti national social chrétien d'Adrien Arcand, Montréal, 1938. Photo : Centre de recherche Lionel-Groulx

Diffusion de l’Histoire de Rouyn-Noranda

Le vice-président de la Société d’Histoire de Rouyn-Noranda, Martin Baron souhaite rendre accessibles les histoires qui ont contribué à l’évolution de la ville.

Les informations recueillies dans ses ouvrages [d’Annette Gauthier-Lacasse] sont de vraies perles rares, mais qui dorment et qui sont un peu dans l’oubli. Et justement, elle s’était forcée pour qu’on ne les oublie pas, ces héros. Il faut donc rendre le plus d’information disponible , raconte-t-il au sujet des récits tirés des entrevues de la citoyenne Annette Gauthier-Lacasse.

Les articles seront regroupés dans les onglets « Héros sans panache » et « Rouyn-Noranda en histoires ». Photo : Capture d'écran/Société d'histoire Rouyn-Noranda Inc

Trois publications sont déjà disponibles sur le site web de la Société d’Histoire de Rouyn-Noranda. Chaque lundi, la Société d’Histoire publiera une nouvelle histoire.