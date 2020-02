Coronavirus en Chine : une ombre sur l’industrie des pêches

Lorsque se tiendra, à la mi-mars, la plus grande foire internationale des produits marins en Amérique du Nord, plusieurs kiosques risquent d’être vides.

La délégation chinoise est importante. Ils ont normalement beaucoup de pavillons , commente Bill Sheehan, président de l’Association québécoise de l’industrie de la pêche et copropriétaire de E. Gagnon et Fils, à Sainte-Thérèse-de-Gaspé.

Bill Sheehan, de chez E. Gagnon et Fils, serre la main d'un acheteur américain. (archives) Photo : ICI Radio-Canada

M. Sheehan s’attend aussi à ce que les visiteurs et les acheteurs soient moins nombreux. Si les Chinois n’ont pas accès au marché américain, ça risque de modifier le show de Boston.

Cette absence pourrait avoir une conséquence sur les prix. On perd un marché , constate l’homme d’affaires. Il estime que l’impact pourrait être plus ou moins grand sur les prix du crabe des neiges.

Une cargaison de crabes des neiges au quai de Sept-Îles (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Louis Bordeleau

Par contre, les prix du homard seront à surveiller si la crise perdure. Déjà, la diminution des exportations vers la Chine a fait chuter le prix du homard de la Nouvelle-Écosse.

M. Sheehan note toutefois que le homard pêché en hiver dans les provinces de l'Atlantique, est un produit de niche, dont les prix sont déjà élevés.

Ce homard se vend déjà plus cher que celui pêché au Québec au printemps. Par contre, si l’épidémie de coronavirus perdure et s’étend aux États-Unis, Bill Sheehan craint que les consommateurs américains se montrent plus frileux et que les ventes en souffrent.