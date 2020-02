La Saskatchewan à l’honneur au gala des prix Juno

L’album Alone & Unalone de l’Ensemble Paramirabo pourrait valoir au groupe le Juno pour l’album classique de l'année dans la catégorie solo ou musique de chambre. Le groupe de musique contemporaine a collaboré avec le compositeur James O'Callaghan pour mettre au monde cet album qui repousse la définition de musique classique. Le directeur artistique, Jeffrey Stonehouse, qui est né à Saskatoon et a grandi à Regina, se dit touché d'être sélectionné dans cette catégorie.

C’est un grand honneur, et ça témoigne d'une grande ouverture de la part des Juno, on est dans la catégorie classique aux côtés d’une musique qui pourrait être considérée comme plus, puriste, plus classique - c’est immense, on est très excités! Jeffrey Stonehouse, directeur artistique de l'Ensemble Paramirabo

Le design visuel de l’album Malice, Mercy, Grief and Wrath de l’artiste Belle Plaine pourrait valoir à l’artiste visuelle Terri Fidelak de Regina le prix Juno du graphisme d’album de l’année. Terri Fidelak, et Belle Plaine, aussi connue sous le nom de Melanie Berglund, ont collaboré de près sur cet album qui explore les thèmes du deuil, de la perte, et du pardon.

Foxwarren voit son album éponyme en lice pour le prix de l’album alternatif de l’année. Il pourrait s’agir du premier Juno pour le groupe d’Andy Shauf. Le musicien a déjà reçu deux prix au Western Canadian Music Awards pour son projet solo. Le rock atmosphérique de la formation a obtenu une réception favorable des critiques de la presse musicale.



Les traditions musicales de la province reconnues

Adeptes de hockey, les frères Hunter attendent avec impatience la partie de hockey dans le cadre de la semaine des Juno Photo : Lizzy Hunter.



Les Hunter Brothers, cinq frères qui ont grandi sur leur ferme familiale à Shaunavon au sud-ouest de Regina, sont en lice pour le prix révélation de l’année. Leur album State of Mind est aussi en compétition pour le prix album country de l’année. C’est la première fois que le groupe est en nomination. JJ Hunter est malgré tout humble : On ne s’attend pas à quoi que ce soit. Nous sommes vraiment reconnaissants pour toutes les chances que nous avons eu en cours de route

Le groupe The Dead South est à nouveau en lice pour le titre d'album roots traditionnel de l'année. Le son folk proche du bluegrass du quatuor pourrait leur valoir leur second Juno pour l’album Sugar & Joy . La formation avait obtenu ce prix en 2018 pour l’album Illusion & Doubt.

Big Dave McLean est en nomination pour l'album de blues de l'année pour Pocket Full of Nothin'. Le vétéran de la scène blues de l’Ouest canadien a grandi à Yorkton et à Moose Jaw en Saskatchewan.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 15 mars au centre SaskTel de Saskatoon.