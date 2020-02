Logements insalubres : les propriétaires fautifs n'ont qu'à bien se tenir

Radio-Canada a obtenu les données qui seront dévoilées jeudi par la Ville de Montréal à propos des inspections de salubrité faites par le Service de l’habitation, ainsi que la liste des propriétaires condamnés en 2018 et 2019 pour des manquements au Règlement sur la salubrité.

On veut encourager les citoyens à porter plainte en leur montrant qu’il y a un suivi qui est fait [avec les propriétaires], que la Ville peut intervenir , dit Robert Beaudry, conseiller municipal dans l'arrondissement Ville-Marie et responsable de l'habitation.

Plus d’inspecteurs, plus d’inspections

Dans son plan d’action 2018-2021, la Ville avait promis d’inspecter 31 200 logements d’ici 2021. On pense clairement atteindre nos objectifs , assure M. Beaudry.

Difficile de contre-vérifier cette affirmation, puisque les chiffres publiés jeudi n’incluent pas les inspections faites par les arrondissements, qui réalisent la majorité des inspections.

Le Service central de l’habitation intervient à la demande des arrondissements dans des cas complexes ou de grande ampleur.

En 2018 et 2019, la ville-centre a inspecté à elle seule près de 4000 logements et recensé plus de 26 000 non-conformités (présence de vermine, de moisissure ou d'insectes; problème de chauffage, de structure du bâtiment, etc.).

Dans plusieurs cas, les inspecteurs ont dénoté des centaines, voire des milliers de non-conformités à une seule et même adresse.

Le nombre de logements inspectés est particulièrement élevé dans les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, de Saint-Laurent et de Montréal-Nord.

Selon M. Beaudry, la Ville et les arrondissements ont procédé au total à plus de 15 000 inspections – atteignant ainsi la moitié de l’objectif fixé par l’administration de Valérie Plante.

Les chiffres sont encourageants. Mais on ne sera jamais satisfaits tant qu’il y aura des gens qui sont dans des conditions insalubres , dit M. Beaudry, qui ajoute que le nombre d’inspections a augmenté grâce à la présence de plus d’inspecteurs et à une nouvelle méthode d’inspection plus efficace.

Encore des délais

Sur les 1559 dossiers traités depuis 2007 par la Ville, 344 dossiers sont toujours ouverts.

Pour ces dossiers, le taux de correction (soit le nombre de non-conformités qui ont été réglées) est peu élevé. Ainsi, des milliers de locataires sont toujours aux prises avec des problèmes de salubrité.

M. Beaudry précise que le délai moyen entre l’ouverture d’un dossier et le moment où la situation est entièrement réglée est présentement de 20 mois. Notre objectif est de 12 mois , dit-il. On doit pouvoir inspecter rapidement pour que ces propriétaires négligents rendent des comptes.

Certains dossiers, qui touchent quelques immeubles, sont toujours ouverts, plusieurs années après la première inspection.

Liste des contrevenants condamnés

La Ville publie également pour la première fois le nom des propriétaires qui ont été condamnées en 2018 et 2019 pour des infractions au Règlement sur la salubrité.

On veut que les citoyens soient au courant, mais on veut aussi que ça ait un effet dissuasif sur les autres propriétaires, qui ne veulent pas que leur nom se retrouve sur cette liste. Robert Beaudry, responsable de l'habitation

Des amendes totalisant 81 900 $ ont été infligées à des propriétaires récalcitrants.

Il y a eu 43 dossiers en 2018 et 32 en 2019, touchant un total de 19 immeubles. Les montants des amendes varient de 250 $ à 4000 $ par infraction.

Certains propriétaires – qui utilisent parfois différents noms d'entreprises – apparaissent à plusieurs reprises sur cette liste noire.

Par exemple, les contrevenants 9357-2881 Québec inc. et Gestion 3201 Henri-Bourassa inc. (tous deux gérés par Tinel Timu) ont reçu un peu plus de 25 000 $ en amendes (problèmes de plomberie, moisissure, fenêtres cassées, etc.) pour un bâtiment dans Montréal-Nord.

Un autre contrevenant, 4378962 Canada inc. (géré par Zave Aberman), a reçu 15 amendes totalisant 14 200 $, en raison notamment de présence de vermine et de moisissure dans un immeuble de Ville-Marie.

M. Beaudry signale que la Ville de Montréal ne compte pas pour l’instant augmenter les amendes, et estime qu’elle a d’autres outils à sa disposition pour faire réagir les propriétaires récalcitrants.

Il y a des situations où les propriétaires sont de bonne foi et ils veulent régler la situation , assure-t-il.

On a de bons proprios, on a des proprios négligents; il faut une méthode pour chacun d’entre eux. Robert Beaudry, responsable de l'habitation

Il estime que d’autres recours, comme diminuer la valeur de la propriété ou faire les travaux aux frais du propriétaire, sont souvent aussi efficaces qu’une amende.

Sous l’administration Coderre, la Ville a procédé à des travaux de l’ordre de 64 000 $ en quatre ans. Rien qu'en 2018, la Ville a fait des travaux de l’ordre de 93 000 $.

Encore trop de logements insalubres

Maxime Roy, porte-parole du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), est l'une des personnes qui attendaient la publication de ces données. Il dit avoir observé lui-même plus d’inspections au cours des dernières années, mais estime que la Ville doit être plus coercitive dans son approche avec les propriétaires fautifs.

Est-ce suffisant? , s'interroge-t-il. À notre avis, non, puisque le tiers des locataires de Montréal vivent avec des problèmes d’insalubrité.

Son regroupement dénonce depuis longtemps les délais dans le traitement des dossiers et pense que la Ville adopte une approche trop conciliatrice avec certains propriétaires fautifs à répétition.

La Ville a les outils coercitifs, mais ne les utilise pas assez. [Elle] craint d’utiliser ces mesures parce qu’[elle] a peur que le propriétaire conteste devant les tribunaux. Maxime Roy, porte-parole du RCLALQ

Il affirme que le règlement de la Ville de Montréal contre l’insalubrité est somme toute bien rédigé, mais il regrette le fait qu’il ne soit pas systématiquement appliqué .

Dans un contexte de pénurie importante de logements, ajoute M. Roy, il est d’autant plus important que la Ville intervienne rapidement afin que ces logements soient remis en état le plus tôt possible.