Des coups de feu entendus près d’une école déclenchent un branle-bas de combat à Toronto

La police de Toronto a été appelée sur les lieux en début d’après-midi après un signalement de coups de feu entendus sur les lieux.

Une voiture a été criblée de balles et plusieurs cartouches de munitions vides ont été trouvées dans le stationnement de l’école.

La police ne rapporte pas de blessés et dit être à la recherche d'un homme âgé entre 18 et 20 ans qui porte une tuque et un chandail rouge.

Une importante force policière est encore présente sur les lieux, sept écoles du secteur ont mis en place des mesures de confinement.

Le conseil scolaire public de Toronto (TDSB) a publié la liste des établissements touchés sur Twitter.

Les mesures de confinement ont pris fin en après-midi.

L’enquête de la police est toujours en cours.