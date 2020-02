Retour des morses Lakina et Balzak à l'Aquarium du Québec

Les deux morses Lakina et Balzak sont de retour à l'Aquarium du Québec après un séjour de deux ans à Vancouver. La femelle et le mâle seront cependant séparés pour éviter la naissance d'un morse en captivité.

Lakina et Balzak nés en 2016 à Québec seront donc les derniers bébés morses à être nés en captivité pour un certain temps.

Devenus adolescents, les deux morses maintenant âgés de 5 ans partagent leur environnement avec les deux adultes. Le mâle Boris et la femelle Arnaliaq mais pas pour longtemps. Bientôt, les deux femelles quitteront pour le zoo de Toronto.

La femelle morse Lakina à l'Aquarium du Québec Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

« Le plan est de séparer les mâles et les femelles pour s'assurer qu'il n'y aura pas de reproduction premièrement parce que Boris est le père de Lakina », indique Marie-Pierre Lessard, conservatrice & chargée des projets spéciaux.

Le morse Boris à l'Aquarium du Québec Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

« On n'a pas les espaces actuellement pour accueillir plus de morses, donc on ne voudrait pas avoir un surplus de morses. »

Marie-Pierre Lessard, conservatrice et chargée des projets spéciaux à l'Aquarium du Québec Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Ce sera aussi bientôt au tour de l'ours blanc Eddy de retrouver son habitat. Dans le cas des deux espèces, il n'y aura plus de reproduction jusqu'à nouvel ordre.

Pour les ours polaires, l'Aquarium de Québec entend suivre la recommandation nord-américaine de prioriser l'adoption de jeunes ours orphelins dont l'habitat naturel est menacé par le réchauffement climatique.

« Vu que le nord du Canada est très peuplé en ours, ça va arriver régulièrement que de jeunes orphelins soient récupérés. Pour les aider, on va les emmener en jardins zoologiques », ajoute Mme Lessard.

Le Canada en ce moment est en très bonne position au plan de la quantité d'ours, donc on n'a pas besoin de les reproduire en ce moment. Marie-Pierre Lessard, conservatrice & chargée des projets spéciaux, Aquarium du Québec

Avec les informations de Nicole Germain