Non, il n’y a pas de nouveau cas de coronavirus à Papineauville

L’auteur de la fausse nouvelle explique dans un bref texte truffé de fautes qu’un jeune étudiant à l’École secondaire Louis-Joseph Papineau a ramené avec le lui le virus à son retour d’un voyage en Chine.

On affirme également que d’autres élèves ont été mis en quarantaine dans un hôpital de Buckingham. Or, le site d'où provient le texte est conçu pour que quiconque puisse rédiger et partager un texte pour piéger des lecteurs potentiels.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La fausse nouvelle sur un cas de coronavirus à Papineauville a été partagée sur Facebook, même si plusieurs indices montrent que le texte est totalement infondé. Photo : Radio-Canada

Il est d'ailleurs clairement écrit en haut de l’article que C’est une blague :) Vous avez été piégé ! .

Qui plus est, les informations rapportées proviennent d'une annonce du ministère de la santé public (sic) — une entité gouvernementale qui n’existe pas — faite lundi. Les autorités sanitaires n'ont fait aucune déclaration en ce sens en début de semaine.

La fausse nouvelle a néanmoins été propagée sur les réseaux sociaux, selon la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, qui administre l’École secondaire Louis-Joseph Papineau.

La commission scolaire n'a pas voulu commenter davantage les événements.

L’indication claire que le contenu de la page est complètement infondé n’empêche toutefois pas certains lecteurs moins attentifs d’y croire.

Il y a beaucoup de gens qui ne vont même pas prendre le temps de cliquer sur un article avant de le partager, surtout dans un cas comme ça où c’est supposément un surtout dans un cas comme ça où c’est supposément un avertissement, un danger qui guette la population locale , a souligné Jeff Yates, un journaliste spécialisé en fausses nouvelles à Radio-Canada.

Il a par ailleurs salué la réaction rapide de la commission scolaire qui a tenté de rétablir les faits.

Si [la commission scolaire] se dit : “On va laisser ça rouler, les gens vont passer à autre chose”. Les gens qui cherchent de l’information à propos de ça ne vont tomber que sur l’article trompeur et non sur l’information fiable , a-t-il expliqué.

M. Yates a toutefois affirmé qu'il serait difficile de complètement corriger le tir, car le correctif de la commission scolaire risque de ne pas être autant partagé que la fausse nouvelle.

Avec les informations de Jérôme Bergeron

Plus de détails à venir