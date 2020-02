Allégations de discrimination autochtone contre un service policier et un hôpital

La mort des deux Autochtones, survenue en février 2018 à Timmins, illustre les conséquences de la discrimination fondée sur sur l’ascendance autochtone de la part de fournisseurs de services publics , allègue la Commission.

Dans un communiqué émis mercredi, la CODPCommission ontarienne des droits de la personne précise que les parties nommées dans sa requête comprennent le Service de police de Timmins, l’Hôpital de Timmins, le Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane ainsi que d’autre organismes locaux qui fournissent des services sociaux.

Joey Knapaysweet, 21 ans, et Agnes Sutherland, 62 ans, sont morts à la suite de deux interactions non reliées avec des agents du Service de police de Timmins.

Joey Knapaysweet a été tué par balle alors qu’il prenait la fuite à proximité du lac Gillies. Agnes Sutherland a, quant à elle, perdu la vie à l’hôpital où elle avait été transportée après avoir été détenue dans une cellule au poste de police.

L’Unité des enquêtes spéciales, qui enquête lorsque des citoyens sont tués ou blessés lors d’incidents impliquant des policiers, n’a déposé aucune accusation criminelle contre les policiers impliqués dans la mort des deux Autochtones.

Joey Knapaysweet et Agnes Sutherland, originaires de la Première Nation de Fort Albany sur la côte ouest de la baie James, s’étaient déplacés à Timmins pour y obtenir des soins de santé non disponibles dans leur communauté.

Ces circonstances les ont rendus particulièrement vulnérables à la discrimination , note la CODPCommission ontarienne des droits de la personne dans son communiqué.

Lorsque j’étais à Timmins, dans les semaines qui ont suivi les décès de Joey Knapaysweet et d’Agnes Sutherland, un grand nombre de personnes avec qui je me suis entretenue affirmaient qu’il y avait un lien entre ces décès et le racisme systémique et l’inégalité de l’accès à des services essentiels. Renu Mandhane, commissaire en chef de la Commission ontarienne des droits de la personne

La commissaire en chef, Renu Mandhane Photo : La Presse canadienne / Colin N. Perkel

La commissaire en chef de la CODPCommission ontarienne des droits de la personne , Renu Mandhane, souligne que les décès de deux personnes vulnérables qui se sont rendues à Timmins pour obtenir de l'aide devraient déclencher une série de mesures concrètes pour promouvoir les droits de la personne et la réconciliation .

La CODPCommission ontarienne des droits de la personne demande que les intimés soient sommés par le TDPOTribunal des droits de la personne de l'Ontario de : nouer des liens avec les communautés autochtones afin de comprendre leurs préoccupations et besoins

préparer des politiques et dispenser une formation dans le but d'assurer que leurs services soient fournis d'une manière structurellement adaptée, en toute sécurité et sans discrimination

mettre au point un plan de ressources humaines visant à promouvoir et favoriser l'embauche et la promotion de personnel autochtone

recueillir des données fondées sur les droits de la personne afin de cerner les problèmes et de surveiller les solutions