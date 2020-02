3 autres pompiers de La Tuque iront prêter main-forte à l’Australie

Une section de 20 pompiers forestiers, un représentant d'agence et un spécialiste en gestion des feux de forêt se joindront aux prochains déploiements de ressources canadiennes coordonnés par le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC). Les équipes canadiennes quitteront Vancouver à destination de l'Australie ce jeudi.

Depuis le 3 décembre dernier, le Canada a déployé en Australie près de 238 ressources. Les nouveaux déploiements, d'une durée de 31 jours, permettront d'envoyer une soixantaine de personnes supplémentaires pour répondre aux besoins exprimés par l'État de Victoria. Afin de mener à bien cette mission, la SOPFEU a procédé à un rappel au travail de pompiers forestiers.

Des pompiers de La Tuque déjà sur place

Au mois de janvier, deux pompiers de La Tuque avaient déjà été envoyés en Australie pour combattre les flammes. Ils faisaient partie d’une autre cohorte de pompiers québécois venus prêter main-forte à leurs collègues australiens pour une mission de 31 jours.

Comme prévu, ils seront de retour le 18 février.

Selon le bilan d'il y a deux semaines, les feux de forêt en Australie avaient détruit plus de 2000 résidences et rasé plus de 10,5 millions d'hectares, principalement dans l'État de Nouvelle-Galles-du-Sud.

Avec les informations de la Presse canadienne