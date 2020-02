Les chercheurs et chercheuses expliquent dans une étude publiée à la fin janvier dans la revue ACS Photonics le fonctionnement d’un concept photovoltaïque alternatif qui utilise la Terre comme source de chaleur et le ciel nocturne comme dissipateur de chaleur .

Cela veut dire que ces panneaux anti-solaires fonctionnent essentiellement de manière inverse aux panneaux photovoltaïques traditionnels. Une cellule solaire classique est plus froide que le soleil, et crée de de l’électricité en absorbant la lumière. La cellule de nuit, elle, est plus chaude que le ciel qu’elle pointe, et irradie la chaleur qui lui est envoyée.

Les panneaux pourraient bien sûr s’avérer forts utiles si l’on s’en sert en combinaison avec des cellules solaires conventionnelles, qui peuvent seulement générer de l’électricité pendant une partie de la journée

Au stade prototype

Il faudra attendre un certain temps avant que le panneau anti-solaire soit commercialisé. Des prototypes ont été développés, mais ne constituent pour l’instant qu’une preuve de principe , selon Jeremy Munday, l’un des auteurs de l’étude interviewé par le site web Digital Trends.

D’après lui, il sera éventuellement possible de fabriquer des cellules qui fonctionnent le jour comme la nuit.