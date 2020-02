Le centre Frédéric Back sera agrandi

Le Centre culture et environnement Frédéric Back vivra une cure de jouvence de 2,5 millions de dollars en 2020. Les travaux permettront de corriger des problèmes du bâtiment et d'augmenter sa superficie de 20 %.

Le chantier visera notamment à corriger des problèmes majeurs de la façade est du 850, Salaberry dans le quartier Montcalm.

La Ville de Québec (266 280 $), le ministère de l’Économie et de l’Innovation (479 800 $) et Investissement Québec (prêt de 505 000 $) contribuent au financement du projet qui totalise 2,5 millions de dollars.

Le centre caresse ce projet d'agrandissement depuis 2017 pour répondre aux besoins des organismes qui y sont à l'étroit.

À l'occasion des travaux, l'établissement tentera d'obtenir la nouvelle certification zéro carbone du Conseil de bâtiment durable du Canada.

Le Centre culture et environnement Frédéric Back offre des locaux et des services à des organismes et des entreprises à but non lucratif.

Une trentaine d'organisations en environnement, culture et économie sociale y ont leurs bureaux.