Des professionnels dénoncent le silence entourant la violence chez des immigrants

Des organismes jugent qu’il faudrait plus de services d’aide pour combattre la violence dans les familles de nouveaux arrivants.

« C’est un problème grave, dont personne ne parle », déplore Saima Jamal, la cofondatrice de Calgary Immigrant Support Society.

« J’ai parfois l’impression que les cas de violence entre parents et enfants ou entre frères et soeurs sont plus importants que les cas de violence entre conjoints », ajoute-t-elle.

C’est du moins le phénomène qu’elle a observé dans les derniers mois. Selon Mme Jamal, la violence au sein des familles est une question extrêmement sensible chez les immigrantes, pour qui la réputation et le statut social sont primordiaux.

Dans les communautés ethniques, c’est quelque chose dont on parle à peine, mais [la violence existe] dans presque toutes les communautés ethniques. Saima Jamal, cofondatrice de Calgary Immigrant Support Society

Saima Jamal, la cofondatrice de Calgary Immigrant Support Society, dénonce le manque de ressources pour aider les familles de nouveaux immigrants victime de violence familiale. Photo : Dan McGarvey

Au Canada, la violence familiale peut se produire sous tous les toits, peu importe l’origine de la famille. Cependant, chez les nouveaux immigrants de première et de deuxième génération, la situation peut être plus fréquente à cause de certaines pressions.

Par exemple, des disputes peuvent naître du fait que l’enfant adopte rapidement la culture canadienne : il développe de nouveaux goûts musicaux et prend goût à la mode occidentale. Des conflits peuvent être aussi causés par les exigences scolaires des parents et les performances de l’enfant à l’école.

Les pratiques religieuses et la langue utilisée à la maison sont souvent un autre point de discorde.

Les enfants peuvent s’adapter rapidement à un nouveau pays, et les parents ne sont pas préparés à ce changement. Cette adaptation est parfois difficile pour certains parents élevés dans une société où les valeurs sont très différentes.

Dans plusieurs cultures, les parents s’attendent à avoir le respect de leurs enfants parce que c’était comme cela dans leur pays d’origine. Ils trouvent vraiment difficile de les voir se révolter contre eux. Saima Jamal

Cette résistance ne passe pas bien auprès de parents conservateurs et traditionnels. Ces derniers recourent dans certains cas à la violence pour renforcer leur autorité à la maison.

« Les punitions physiques avec les enfants ou entre frères et soeurs sont très acceptées. La police se fait appeler régulièrement. Ce n’est pas acceptable », dit Saima Jamal.

Elle ajoute que les problèmes à la maison peuvent pousser les jeunes vers la drogue et les gangs de rue. C’est ce que Saima Jamal constate souvent dans le nord-est de Calgary.

Plus de services d’aide nécessaire

« Il doit y avoir des centres d’aide plus abordables et plus sensibles aux particularités culturelles, croit Saima Jamal. Pour l’instant, je n’en vois pas. »

Hyder Hassan, président et directeur général d’Immigrant Service Calgary, pense aussi que la dynamique au sein des familles de nouveaux immigrants doit être mieux comprise pour régler le problème de violence.

À l’heure actuelle, son organisme offre des ateliers de sensibilisation culturelle, des ateliers sur la parentalité dans une culture différente et des cours sur le système judiciaire canadien.

Malgré ses initiatives, Saima Jamal estime que le plus grand défi pour les organismes qui travaillent avec les immigrants est de convaincre les familles de briser le silence et de demander de l’aide.

Avec les informations de Dan McGarvey