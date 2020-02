La fromagerie Natibo de Caplan ferme ses portes

La seule fromagerie qui se trouve sur le territoire administratif de la Gaspésie ferme ses portes. Six ans après son ouverture, la fromagerie Natibo n’a pas atteint le seuil de rentabilité et ses propriétaires sont exténués.

Après un an de réflexion, les propriétaires Simon Thibodeau et Natalie St-Onge ont cessé de traire les chèvres à la fin du mois de janvier et ils ont produit les derniers fromages en début de semaine.

En résumé, explique Mme St-Onge, on ne fait pas nos frais. Et on est très fatigués mentalement et physiquement. On aurait dû grossir l'entreprise pour finir par y arriver, avoir plus de chèvres en lactation, mais ce n’est pas ça qu’on voulait. J’ai toujours dit qu’on voulait rester une petite fromagerie pour nourrir notre communauté.

Même si on vend tous nos fromages, qu'on est dans beaucoup de restaurants, qu’on a plein de touristes l’été, c’est impossible d’y arriver dans le moment. Après plusieurs années d’essais, là ça suffit. Natalie St-Onge, copropriétaire de la Ferme Natibo

Simon Thibodeau et Natalie St-Onge ont fait l'acquisition d'une terre agricole en 2011. Après y avoir construit une fromagerie en 2012-2013, ils ont vendu leurs premiers fromages en février 2014 (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La fromagerie s’appuyait sur un troupeau de 225 chèvres nubiennes, dont 75 en lactation, ainsi qu’un réseau de distribution réparti dans une trentaine de points de vente et de restaurants.

L'ouverture de la fromagerie a nécessité des investissements de plus d'un million et demi de dollars. Selon la copropriétaire, ce modèle d’affaires n’est pas soutenable dans le contexte agricole actuel.

L’agriculture, soutient la fromagère, c’est rendu qu’il faut que tu sois gros pour y arriver, ou très petit. Nous, on est comme au milieu, dans une position très inconfortable. Donc, on n’est pas dans une situation où peut dégager des profits, on a comme trop de dettes versus les revenus qu’on est capables d’aller chercher. La minute qu’on a un coup dur, de la machinerie qui brise, on n’a pas de coussin, on n’a rien.

Ni mon conjoint ni moi, on a réussi à se verser un salaire depuis le début. Natalie St-Onge, copropriétaire de la Ferme Natibo

Malgré tout, pas question de parler de faillite pour les deux agriculteurs. On va faire ce qu'il y a à faire, assure Natalie St-Onge. On paye nos prêts et nos fournisseurs, on a vendu quelques équipements, pour payer nos dettes. On sait qu’on va s’en sortir, mais ça va prendre du temps. Mais on va y arriver.

Après la dernière production de fromage, l'heure est au lavage dans la salle de production de la fromagerie Natibo. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

L’agriculture, elle prend toute la place!

Le couple, qui consacrait jusqu’à 200 heures par semaine au travail à la ferme dans les périodes de pointe, s'occupait des cultures aux champs, de l’élevage des chèvres, de la transformation de plus de 32 000 litres de lait par année, de la distribution et de la livraison des fromages, sans parler des tâches administratives.

L’agriculture, elle prend toute la place, résume Natalie St-Onge. Même si on adore ça, un moment donné tu n’as plus de temps pour ta famille. La santé mentale là-dedans... On en parle beaucoup chez les agriculteurs, et c’est vrai. J’ai des amis qui se sont enlevé la vie. On en est venu à se dire qu’on ne se rendra pas là.

Natalie St-Onge procède à l'emballage de ses derniers fromages. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La Ferme Natibo poursuit ses activités

Les propriétaires souhaitent tout de même continuer à faire de l'agriculture. Ils conserveront leurs 400 acres de terre.

Ils veulent poursuivre la récolte de foin dans le but de le vendre à d'autres producteurs, de même qu’agrandir leur troupeau de vaches Highland à des fins de boucherie.

La production agricole va continuer différemment sur les 400 acres de terre de la Ferme Natibo. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Les fromages de l’entreprise vont demeurer disponibles dans les épiceries pour encore plusieurs semaines. On a des fromages vieillis pour des mois encore, précise Natalie St-Onge

Vous allez continuer à voir les fromages dans les épiceries un bout de temps, mais un moment donné, il y en aura plus. Natalie St-Onge, copropriétaire de la Ferme Natibo

Natalie St-Onge estime que certains fromages vieillis seront disponibles pour encore quelques mois dans les épiceries. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Quant au troupeau de 225 chèvres nubiennes, il est actuellement en vente. La propriétaire, qui demeure très attachée à ses animaux, entend garder quelques bêtes, seulement pour le plaisir.

C’est ça le plus dur, admet Natalie St-Onge, quand je rentre dans la grange, je le regarde toutes, puis il faut que je décide qui je garde. Elles sont toutes nées ici, sauf une, et je les connais toutes. Je trouve ça vraiment, vraiment l’enfer.