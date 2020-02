Double nomination aux East Coast Music Awards pour Spoutnique, Jacobus et Lennie Gallant

Les artistes francophones Spoutnique, Jacobus et Lennie Gallant sont tous les trois en nomination dans deux catégories distinctes aux East Coast Music Awards (ECMA), qui se tiendront du 29 avril au 3 mai à Saint-Jean (T.-N.-L.)

L’album Solace de Spoutnique, groupe alt-disco originaire d'Edmundston, au Nouveau-Brunswick, est en lice pour les prix Enregistrement de l’année – danse et Enregistrement francophone de l’année.

Le rappeur néo-écossais Jacobus – l'un des membres de la formation musicale Radio Radio dont le deuxième album solo, Caviar, est paru en 2019 – récolte deux nominations dans les catégories Enregistrement de l’année – Rap/Hip-Hop et Enregistrement francophone de l’année.

Les artistes country-folk Lennie Gallant et Patricia Richard, membres du duo Sirène et Matelot, sont également en nomination au prix Enregistrement francophone de l’année. Lennie Gallant est aussi finaliste au prix Artiste de l'année – Choix du public.

Le duo Sirène et Matelot, composé de Patricia Richard et Lennie Gallant, sont parmi les artistes en lice pour le prix Enregistrement francophone de l'année. Photo : Radarts

Dans la catégorie Enregistrement francophone de l’année, Jacobus, Sirène et Matelot ainsi que Spoutnique affrontent le groupe folk-contemporain Cy et le chanteur country Jacques Surette.

Nommés : Enregistrement francophone de l’année Cy - Acadian Dream

Jacobus - Caviar

Jacques Surette - Marche, marche, marche

Sirène et Matelot - Sirène et Matelot

Spoutnique - Solace

7 nominations pour Tim Baker et Wintersleep

La liste des finalistes a été dévoilée par les organisateurs du gala des ECMAEast Coast Music Awards jeudi à Saint-Jean. Le chanteur Tim Baker, originaire de Saint-Jean (T.-N-.L.), et la formation Wintersleep, d’Halifax, récoltent sept nominations et sont en tête de la course aux trophées ECMAEast Coast Music Awards .

Le groupe Wintersleep (à gauche) et le chanteur Tim Baker sont en nomination pour sept prix aux East Coast Music Awards. Photo : CBC / Vivian Rashotte

Tim Baker, Wintersleep, Ria Mae, Aadam King, Rich Aucoin et Neon Dreams concurrent au prix Album de l’année.

D’ailleurs, le groupe Vishtèn, de l’Île-du-Prince-Édouard, est en nomination au prix Vidéoclip de l’année pour leur chanson Elle Tempête .

La chanson Shout It Out de Gabrielle Papillon est en lice pour le prix Vidéoclip de l’année - Choix du public. L’album Forever du chanteur Selby Evans est également en nomination dans la catégorie Enregistrement de l'année - R&B/Soul.

On aime voir les artistes francophones dans les autres catégories , indique Trevor Murphy, responsable des communications aux ECMA.

La langue, c’est seulement une partie de leur musique, et c’est la même chose avec les spectacles. La coutume qu’on avait, c’était d’avoir des spectacles seulement pour les artistes francophones. Maintenant, les artistes francophones se mêlent avec les autres artistes et participent à toutes les vitrines au cours du festival , explique-t-il.

La province et la Ville de Saint-Jean ont contribué pour 350 000 $ à l’événement, qui accueillera environ 250 artistes et une centaine de délégués invités aux ECMA pour recruter des artistes de la région.