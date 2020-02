Rose Nantel, nouvelle Fureteuse jeunesse en Saskatchewan

C'est aujourd'hui que l'on découvre l'identité de la nouvelle Fureteuse jeunesse qui aura pour mandat d'aller à la rencontre des jeunes Fransaskois et francophiles de la Saskatchewan.

Au cours des prochains mois, Rose Nantel voyagera à travers la province et multipliera les rencontres avec les jeunes de 5 à 25 ans. Elle tendra une oreille attentive à leurs histoires, afin de leur offrir du contenu qui leur sera destiné et dont ils seront les intervenants.

C'est aujourd'hui à l'École Monseigneur de Laval, au Pavillon secondaire des Quatre Vents, qu'elle commence officiellement cette aventure, entourée de jeunes adolescents de plusieurs écoles fransaskoises.

Plus de 10 écoles du CEF ont participé au lancement de la Fureteuse jeunesse Photo : Radio-Canada / Rose Nantel

Les jeunes Fransaskois et francophiles, qui sont dans des écoles fransaskoises ou d’immersion, et les jeunes étudiants ont des histoires à raconter et ont besoin d’être entendus. À travers ses reportages, Rose s'assurera de leur donner une voix.

La Fureteuse jeunesse est née d'un désir d'attirer les jeunes auditoires. C’est également en constatant la grande popularité de la Fureteuse fransaskoise, Nicole Lavergne-Smith, qu’ICI Saskatchewan a décidé d'innover et de propulser le concept de Fureteuse dans l’univers jeunesse.