Incendies en Australie : le Nouveau-Brunswick envoie des renforts

Les gardes forestiers seront déployés dans les États de la Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria où ils s’attendent à travailler pendant au moins 30 jours, indique le gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Ils vont travailler à plusieurs endroits différents, selon les besoins, car les feux évoluent rapidement, précise l’un d’eux, Matthew Ruff. Ils peuvent être appelés à travailler durant 14 heures consécutives ou plus en cas d’urgence et ils devraient pouvoir prendre un jour ou deux de congé après cinq jours de travail consécutifs, ajoute M. Ruff.

Le travail comprendra plusieurs défis, notamment le temps chaud, sec et venteux qui favorise les incendies en Australie, souligne-t-il.

Des membres du groupe de gardes forestiers qui vont se rendre en Australie. Photo : CBC

Quand d’importants incendies se déclarent, les provinces canadiennes s’entraident, tout comme le font le Canada et d’autres pays, explique Matthew Ruff. L’Australie a aidé le Canada dans le passé à quelques occasions et elle a aujourd’hui besoin d’aide à son tour, souligne-t-il.

Matthew Ruff croit que c’est la première fois que le Nouveau-Brunswick envoie de l’aide du genre en Australie.

Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie du Nouveau-Brunswick, Mike Holland, leur offre ses félicitations.

Nous sommes fiers que nos gardes forestiers les plus qualifiés soient prêts à porter main-forte aux équipes qui luttent contre les feux historiques en Australie. En aidant d’autres organismes à lutter contre des feux importants et complexes lorsqu’ils sont dans le besoin, nos gardes forestiers acquièrent aussi de l’expérience précieuse dans ce domaine qui pourra être mise en pratique dans la lutte contre les incendies de forêt ici, au Nouveau-Brunswick , a déclaré Mike Holland.

L’envoi de renforts canadiens en Australie est coordonné par le Centre interservices des feux de forêt du Canada. Le Canada a déployé plus de 230 personnes en Australie depuis le 3 décembre et il en envoie cette semaine une soixantaine de plus. Matthew Ruff estime qu’une vingtaine de ses homologues en Atlantique font partie de ce groupe.

Il y a deux semaines, les feux de forêt en Australie avaient détruit plus de 2000 résidences et rasé plus de 10,5 millions d'hectares, principalement dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud.