Un record d'équipe dans la mire des Raptors

Les Raptors de Toronto sont en voie de battre un record d’équipe pour le plus grand nombre de victoires consécutives en une saison. La troupe de l’entraîneur-chef Nick Nurse contemple un 12e gain de suite, mercredi soir, contre les Pacers de l’Indiana, à Toronto.

La dernière défaite des champions de la NBA remonte au 12 janvier contre les Spurs de San Antonio. Les tenants du titre s’étaient alors inclinés par un seul point, 105-104.

La série de victoires actuelle est d'autant plus impressionnante quand on considère que les Raptors ont connu leur part d'ennuis avec les blessures cette saison.

Quand une équipe a déjà gagné un championnat, il y a une force qui s'installe dans cette équipe. Il y a aussi un esprit, une confiance. Les gars se disent ''on a gagné, on est capable'' , explique Chantal Vallée, entraîneuse-chef et directrice générale des Honey Badgers de Hamilton, dans la Canadian Elite Basketball League.

Les Raptors ont remporté 11 matchs de suite à deux autres occasions dans leur histoire, soit du 6 au 30 janvier 2016 et du 26 février au 16 mars 2018.

Cette séquence est aussi l’une des plus impressionnantes du sport professionnel torontois. Au baseball majeur, les Blue Jays de Toronto ont remporté 11 matchs de suite à cinq reprises, mais n'ont jamais été en mesure de répéter l'exploit.

Les Maple Leafs ont, pour leur part, signé 10 victoires consécutives dans la Ligue nationale de hockey en octobre 1993. Les Argonauts ont fait de même dans la Ligue canadienne de football en 1997.

La carte cachée des Pacers

Les Pacers, qui se trouvent en cinquième position au classement dans l'Association de l’Est, ont perdu leurs deux derniers matchs, mais ils ont tout juste retrouvé les services de leur joueur étoile Victor Oladipo.

La vedette des Pacers, Victor Oladipo, s'est gravement blessée au genou contre ces mêmes Raptors en janvier 2019. Il n'a pas pu jouer pendant un an. Photo : Associated Press / Michael Conroy

L’Américain de 27 ans s’était gravement blessé au genou la saison dernière et avait dû être évacué sur une civière. Il a seulement pris part à trois parties depuis, et il avoisine huit points et 22 minutes de jeu par match.

À l'inverse, les Raptors devront faire sans les services de Marc Gasol. L’Espagnol a encore subi une blessure aux ischiojambiers, le 28 janvier contre les Hawks d’Atlanta. Norman Powell et Dewan Hernandez manquent aussi à l’appel, mais Rondae Hollis-Jefferson, lui, pourrait revenir au jeu mercredi.

L'heure des choix

En vertu de leurs 11 dernières victoires, les Raptors se trouvent au deuxième rang de l’Association de l’Est. Seuls les Bucks de Milwaukee, qu’ils ont vaincu en finale de l'Est au printemps dernier, se classent au-dessus d’eux, avec sept victoires de plus.

Les Raptors ont remporté 11 matchs de suite. La 12e victoire devra être acquise sans l'aide de Marc Gasol, toujours blessé. Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

Les Raptors affronteront à nouveau les Pacers vendredi, au lendemain de la date limite des transactions dans la NBA. Le président Masaï Ujiri peut encore boucler une transaction pour aider ses troupes. Il pourrait aussi opter pour larguer de gros contrats, mais le statu quo semble plutôt être l'option envisagée.