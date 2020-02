La Ville de Québec renonce à abolir les référendums

Après avoir réclamé pendant des années l’abolition des référendums citoyens en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, le maire de Québec fait volte-face et se dit maintenant favorable à leur maintien.

Régis Labeaume affirme que les exigences du règlement du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation qui autorise les villes à se soustraire au processus référendaire sont beaucoup trop lourdes.

On parle ici [...] d’un processus auquel on aurait additionné six mois [...] On pense que c'est injuste pour tout le monde et on pense que, du côté administratif, ça aurait été un capharnaüm épouvantable , a déclaré le maire mercredi.

Les exigences du provincial, qui incluent notamment une analyse d’impact, une démarche de participation active et une rétroaction, auraient dû être suivies pour chaque modification apportée au règlement d’urbanisme.

J'oserais dire que, quand tu ne veux pas que ça arrive, tu présentes ce genre de projet là, puis t'es sûr que ça n'arrivera pas. Puis ça n'arrivera pas non plus. Régis Labeaume, maire de Québec

Référendums citoyens organisés depuis les fusions municipales de 2001 - Conversion de l’ancienne école des Saints-Martyrs-Canadiens (2004) - Agrandissement de la résidence pour personnes âgées La Champenoise (2007) - Projet immobilier de l’îlot Irving (2012) - Projet immobilier de l’îlot Esso (2013) - Construction d’un terrain de soccer intérieur à l’Académie Saint-Louis (2016) - Conversion de la Maison Béthanie en immeuble résidentiel (2017) Source : Ville de Québec

Ralentissement

Le directeur du Service de l'interaction citoyenne, Martin Lefebvre, a indiqué que la Ville de Québec traitait en moyenne 128 dossiers de modification réglementaire par année. De ce nombre, de 30 à 40 concernent des modifications mineures.

On nous amenait quand même à faire tout le processus [...] pour des petits dossiers qu'on traite rapidement, en 3 ou 4 mois normalement. Ça aurait eu pour effet de ralentir puis de créer une pression sur l’administration municipale , a fait valoir M. Lefebvre.

Les équipes regardent ça et se disent : "C'est beaucoup trop de poids pour des gains qui sont marginaux sur des dossiers mineurs". Martin Lefebvre, directeur du Service de l'interaction citoyenne

Martin Lefebvre, directeur du Service de l'interaction citoyenne Photo : Radio-Canada

La nouvelle politique de participation publique de la Ville de Québec, dont l’administration Labeaume a présenté les grandes lignes mercredi, maintiendra donc le processus référendaire.

La Municipalité fait le pari que les mesures mises en place au cours des dernières années pour favoriser la participation citoyenne en amont des projets d’urbanisme et d’aménagement diminueront le recours au processus référendaire.

Le revirement opéré par le maire de Québec a de quoi surprendre. Pendant des années, Régis Labeaume avait réclamé l’abolition du processus référendaire. Il jugeait anormal qu’un petit nombre de citoyens parvienne à freiner certains projets de développement immobilier nécessitant un changement de zonage.

« Grande surprise »

L’ancien gouvernement libéral avait exaucé son souhait en adoptant une loi autorisant les villes à remplacer le processus d’approbation référendaire par une démarche de consultation publique.

Invité à commenter son changement de cap, le maire a assuré qu’il n’avait jamais été question de prolonger le processus de modification réglementaire de six mois.

Ça n'a jamais été dans l'intention de nos discussions. Nous l'avons découvert une fois que nous avons reçu tous les documents. Ça a été une grande surprise, et on en est venu à la conclusion qu'il valait mieux améliorer nos pratiques actuelles que de prolonger un processus de six mois , a réitéré le maire.

La nouvelle politique de participation publique de la Ville de Québec fera l’objet de consultations au cours des prochaines semaines. Elle pourrait entrer en vigueur dès l’automne prochain.

Jean-François Gosselin, chef de Québec 21 Photo : Radio-Canada

Élargir le territoire des référendums

Régis Labeaume affirme par ailleurs qu’il tentera de convaincre le gouvernement Legault d’élargir les territoires soumis à des référendums afin de favoriser une plus grande citoyenne.

Ce n’est pas la fin de l’histoire. La fin de l’histoire, c’est quand on aura obtenu l’élargissement du périmètre pour augmenter le nombre de voteurs, a insisté le maire. À l’époque, on en avait parlé puis il y a toujours une fin de non-recevoir et je ne le comprends pas. Théoriquement, je ne comprends pas qu’on ne puisse pas élargir le périmètre pour que le bien commun soit pris en compte.

Le chef de l'opposition officielle à l'hôtel de ville, Jean-François Gosselin, croit que le maire cherche à diluer le pouvoir décisionnel des citoyens en permettant à des gens qui habitent plus loin et qui sont moins concernés par un projet de se prononcer sur son avenir.

Le maire, en voulant élargir la zone, essaie de faire indirectement ce que le gouvernement du Québec ne veut pas qu’il fasse. Il faut [donc] maintenir la possibilité des référendums pour que les citoyens puissent se prononcer , a réagi M. Gosselin.

Jean Rousseau, conseiller du district de Cap-aux-Diamants Photo : Radio-Canada

Rousseau applaudit

De son côté, le parti Démocratie Québec se réjouit que l’administration Labeaume renonce à abolir les référendums. Selon le conseiller du district de Cap-aux-Diamants, Jean Rousseau, retirer le droit aux citoyens de se prononcer sur un projet qui peut affecter leur vie quotidienne revient à nier le processus démocratique.

À l’instar du maire Labeaume, il croit qu’une bonne consultation effectuée en amont d’un projet permet généralement d’éviter la tenue d’un référendum. Il insiste toutefois pour que les citoyens conservent ce recours ultime.

Le référendum, il est important parce qu’il donne un contrepoids à la discussion citoyenne. Le paternalisme que le maire a toujours exprimé à l’encontre des référendums et des citoyens n’a pas sa place parce que ça sous-entend, c’est que la Ville sait ce qui est bon pour les citoyens , soutient Jean Rousseau.

Il ajoute que les promoteurs doivent être en mesure de bien présenter leurs projets et de fournir des informations aux citoyens.

Avec la collaboration d’Olivier Lemieux