Débuts difficiles, mais prometteurs pour deux Acadiens dans la LHJMQ

Alexandre David et David Doucet ont en commun leur talent au hockey, leur position et leur dévouement pour leur sport. Ils ont aussi tous deux connu un début de carrière difficile dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), ponctué par un échange qui est venu, dans les deux cas, comme un soulagement plutôt que comme une malédiction.

Alexandre David a 18 ans, il vient de Pigeon Hill, au Nouveau-Brunswick. Choisi 26e au total en 2018 par le Titan d’Acadie-Bathurst, il était considéré comme un espoir important pour l’organisation qui était en pleine reconstruction après sa conquête de la Coupe Memorial 2018. La saison 2018-2019 est difficile. Après une maigre récolte de 5 points en 49 rencontres, une série de blessures l’empêche de terminer la saison.

Alexandre David, 18 ans, est confiant que son avenir avec les Mooseheads sera brillant. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Changement d’entraîneur, rééducation et beaucoup de travail pour peu de résultats. En septembre, il annonce faire un pause indéfinie du hockey, suivie rapidement et à la surprise générale par l’annonce de son embauche par les Tigres de Campbellton dans la Ligue de hockey junior A des Maritimes.

Différend avec l’entraîneur, avec ses coéquipiers ou avec des membres de l’organisation? Le centre de Pigeon Hill restera obstinément flou sur les détails entourant son départ du Titan. C’est sûr que ça marchait pas vraiment bien ici. C’est moi-même qui a décidé de poursuivre ma carrière ailleurs.

Chose certaine : il demande à être échangé par l’organisation qui l’a repêché.

Le temps de glace, un enjeu important

David Doucet, originaire de Baie-Sainte-Anne, est de deux ans le cadet d’Alexandre David. À 16 ans, il s’amène au Cap-Breton pour sa première année dans la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec à l’automne 2019. Pendant le camp d’entraînement, les Eagles annoncent avoir embauché David Doucet et que celui-ci poursuivra vraisemblablement sa carrière junior avec l'équipe.

David Doucet, 16 ans, joueur de centre pour le Titan d'Acadie-Bathurst. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Mais avec un seul point en 33 parties, il admet d’emblée que le temps de jeu posait problème pour son développement. Cap-Breton, ils ont vraiment une bonne équipe. Ils ont plein de bons vétérans et pour moi, c’était difficile d’avoir du temps de glace , explique-t-il.

À Noël, les deux joueurs se retrouvent à regarder la fenêtre des échanges de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec avec une soudaine envie. Au début de la saison, je m’attendais pas à être échangé, mais rendu à Noël, je pouvais le voir venir parce qu’ils voulaient d’autres joueurs pour essayer une run [pour les séries éliminatoires].

Je me disais que d'être échangé, ça serait une bonne chose pour mon temps de jeu. Alexandre David, centre, Titan d'Acadie-Bathurst

Au même moment, Alexandre David est en discussion avec son agent. Il me disait que si je travaillais fort, tout pouvait arriver et c’est ça que j’ai fait.

C’est que le directeur général du Titan, Sylvain Couturier, n’a pas envie de céder sa recrue simplement pour le plaisir, il veut avoir une monnaie d’échange qui lui permettra d'accélérer la reconstruction de son équipe.

David Doucet a marqué 13 points en 14 parties avec les Tigres de Campbellton. Photo : Facebook: Campbellton Tigers Jr. A Hockey Club

Alexandre David marque 13 points en 14 rencontres avec les Tigres de Campbellton et la nouvelle finit par tomber un peu moins d’une semaine après le Nouvel An. Il est cédé aux Mooseheads d’Halifax en retour du vétéran, l'ailier droit Cole Stewart, et d'un choix de 5e tour au repêchage de 2021.

Pour David Doucet, l’échange qui le ramènera près de chez lui, à Bathurst, arrive comme un cadeau de Noël en retard, le 27 décembre. Le Titan d’Acadie-Bathurst en fait l'acquisition, dans un échange comprenant aussi Zachary Riel contre leur capitaine Shawn Element. Le duo s’amène à Bathurst accompagné d’une ribambelle de choix aux prochains repêchages.

David Doucet a été échangé au Titan par les Eagles du Cap-Breton entre Noël et Jour de l'An. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

Un nouveau départ

L’arrivée de David Doucet à Bathurst et celle d'Alexandre David à Halifax leur permet d’envisager l’avenir avec optimisme. Le premier se joint à une équipe plus jeune, dans laquelle il a plus d’occasions et de temps de glace. Au Cap-Breton, il y avait beaucoup de vétérans donc c’est tough pour les recrues. La différence, c’est qu’en arrivant ici, les gars sont plus de mon âge, alors c’est bon pour moi.

Alexandre David voit son arrivée avec les Mooseheads comme un pas de plus dans son développement. C’est bon pour moi parce que je vais jouer plus. Je suis un des plus jeunes de l’équipe. C’est juste ma deuxième année dans la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec , alors c’est bon pour le futur et je m’habitue de plus en plus à la ligue.

Travailler toujours plus fort

Pour les deux joueurs de centre acadiens, le temps de jeu, la relation avec les coéquipiers ou le personnel entraîneur sont des facteurs importants pour le développement, mais ils rappellent que tout fonctionne sur une base de mérite.

David Doucet et Alexandre David ont tous deux eu un parcours rempli de succès dans leurs années de hockey mineur. Il est parfois difficile de se retrouver dans une ligue élite où on n'est plus le meilleur. Photo : Facebook: Alexandre David et David Doucet

Les deux hommes répètent le mot « travail » comme une ritournelle. Pour moi, travailler dur, ça veut dire le faire chaque jour quand le coach regarde, mais aussi quand le coach ne regarde pas. Même quand personne regarde, il y a juste toi qui sais et c’est important, mais il faut aussi travailler smart , illustre David Doucet.

Du travail, il y en aura à accomplir dans les prochaines années pour ces deux joueurs dans des équipes en reconstruction qui espèrent revoir le succès rapidement.