Les deux prochains juges nommés au Manitoba seront-ils bilingues?

L’Association des juristes d’expression française du Manitoba (AJEFM) craint que deux postes de juges à la Cour du Banc de la Reine soient prochainement comblés par des candidats qui ne peuvent entendre une cause et rendre un jugement en français.

Un texte de Sophie Pelletier

Ça nous inquiète pour l’immédiat, affirme le directeur général de l’AJEFM, Guy Jourdain, mais ça nous inquiète aussi pour le long terme, parce que, selon nos informations, il n’y aura pas d’autres vacances ou d’autres postes à pourvoir dans les trois ou quatre prochaines années.

La prochaine vague de nominations ne se fera pas avant quatre ou cinq ans , affirme Guy Jourdain. C’est maintenant l’occasion ou jamais de faire des nominations bilingues.

La nomination des juges à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba est une responsabilité fédérale.

Dans une déclaration écrite, une porte-parole du ministre fédéral de la Justice, Rachel Rappaport, affirme que plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour les nominations : le mérite des candidats, les besoins de la cour, les compétences de chacun, l’importance de la diversité, la force des demandes, etc.

Le ministre tient compte de tous ces facteurs lorsqu'il détermine les candidats à recommander au Cabinet. Les postes vacants seront pourvus en temps opportun , dit Rachel Rappaport.

S’il existe des mesures visant à encourager le bilinguisme chez les juges, il ne s’agit pas d’une exigence pour être nommé à une telle position, confirme Guy Jourdain.

L’AJEFM affirme avoir rencontré le ministre fédéral de la Justice actuel, David Lametti, en mars 2019 et lui avoir fait part de ses revendications en matière de bilinguisme des juges. L'Association avait également écrit à sa prédécesseure, Jody Wilson-Raybould, alors qu'elle était ministre de la Justice.

Selon Guy Jourdain, le ministre Lametti, très ouvert à la question linguistique, aurait toutefois indiqué que malheureusement, il n’y avait pas un bassin suffisant de candidats francophones ou bilingues pour assurer un plus grand nombre de nominations bilingues.

Mais nous, la position qu’on prend, c’est qu’il faut faire preuve d’une plus grande créativité, qu’il faut trouver des façons novatrices d’aller chercher des candidats qui possèdent les compétences linguistiques pertinentes , rétorque Guy Jourdain.

Il signale que les « Statistiques relatives aux candidat(e)s et aux nominations à la magistrature », publiées par le Commissariat à la magistrature fédérale indiquent qu’au Manitoba depuis 2015, il y a eu une seule nomination d’une personne bilingue [...] sur une dizaine de personnes promues au poste de juge.

Qui sont les juges bilingues actuels?

En ce moment, il y a cinq juges bilingues à la Cour du Banc de la Reine. Le juge en chef, Glenn Joyal, et le juge en chef adjoint, Shane Perlmutter, ont beaucoup de responsabilités administratives et ne siègent pas souvent, selon L’AJEFM. La juge Brenda Keyser, à la retraite, ne siège qu'à titre de surnuméraire. Seuls les juges Gérald Chartier et Anne Turner, nommée en 2019, siègent à temps plein.

La Division de la famille n’a plus de juge bilingue depuis que Marianne Rivoalen a été nommée à la Cour d’appel fédérale.

Donc, ce sont des juges de la Division générale qui entendent ce type de causes là en français , explique Guy Jourdain.

Cette situation a un effet direct sur les services juridiques offerts, selon lui. Les juges de la Division de la famille, ce sont des juges spécialisés en matière de droit de la famille, ils connaissent très bien le domaine, alors que, quand ce sont des juges de la Division générale, ce sont des gens qui ont des connaissances dans divers domaines du droit, mais pas des connaissances aussi approfondies en droit de la famille.

Avec la croissance du nombre d’immigrants francophones au Manitoba et aussi le fait que maintenant il y a des nouvelles garanties linguistiques qui sont inscrites dans la Loi sur le divorce, on s’attend à ce qu’il y ait une augmentation du nombre de causes qui vont se dérouler en français , ajoute Guy Jourdain.

L’AJEFM rappelle que le Manitoba a des garanties constitutionnelles depuis 1870 selon lesquelles le bilinguisme doit s’appliquer aux tribunaux.