Le Bas-Saint-Laurent en mode séduction à Montréal

L'idée c'est de les charmer , affirme la coordonnatrice de la démarche d'attractivité du Bas-Saint-Laurent pour le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, Virginie Proulx.

En marge du Salon de l'emploi et de la vie en région, qui se tiendra jeudi à Montréal, un 5 à 9 intitulé Viens vivre le Bas-Saint-Laurent aura lieu à la Maison des régions. Les agents de migration Place aux jeunes du Bas-Saint-Laurent et plusieurs élus y accueilleront les quelque 80 personnes qui se sont inscrites à l'activité.

On veut accélérer ce mouvement-là où [les gens] ont envie de passer de “peut-être que ça me tente d'aller vivre en région” à “dans le fond, je réalise que le timing est là...” Virginie Proulx, coordonnatrice de la démarche d'attractivité au Bas-Saint-Laurent

On a une panoplie d'emplois disponibles, mais en plus de ça, on a un territoire qui est magnifique, qui est hyper varié. On a la mer, la montagne, la forêt, on a des activités culturelles, on est une région avec une gastronomie qui se développe, on a vraiment énormément à offrir , ajoute Mme Proulx.

Virginie Proulx, coordonnatrice de la démarche d'attractivité au Bas-Saint-Laurent Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Les participants seront d'ailleurs invités à découvrir la région par les papilles, en goûtant à des aliments et des vins locaux.

Qui plus est, en collaboration avec Emploi-Québec, les curriculum vitae des participants pourront être analysés par un robot intelligent qui permettra d'évaluer les possibilités d'emploi des candidats en fonction de leurs expériences.

Cette activité se tient dans le cadre de la Semaine des régions, qui se termine le 7 février.