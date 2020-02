Stéphane Handfield ne sera pas candidat à la direction du PQ

Conseiller municipal à la Ville de Mascouche et avocat en immigration, Stéphane Handfield laissait planer la possibilité de se lancer dans la course à la chefferie du PQ depuis plusieurs semaines.

Officiellement en réflexion, il attendait de connaître les règles officielles de la course avant de s’y engager.

Les règles de la course ont finalement été annoncées samedi dernier par le parti et stipulent notamment que les candidats à la direction doivent recueillir 25 000 $ pour le compte du parti et récolter les signatures de 2000 membres en règle du PQ dans au moins 50 circonscriptions au Québec et 9 régions administratives.

Selon le quotidien Le Devoir, qui a annoncé la nouvelle, Stéphane Handfield devait également composer avec la pression qui montait au sein du conseil municipal de Mascouche pour qu’il fasse un choix entre la politique municipale ou la politique provinciale.

M. Handfield doit faire l’annonce officielle de sa décision vendredi dans un restaurant de Mascouche.

Toujours selon Le Devoir, Stéphane Handfield accorderait son appui au député de Jonquière et ex-ministre Sylvain Gaudreault, dont la candidature est déjà confirmée.

L'avocat Paul St-Pierre-Plamondon et l'historien Frédéric Bastien se sont également portés candidats à la direction du Parti québécois.

L'humoriste Guy Nantel, qui est pressenti pour se lancer lui aussi dans la course, est quant à lui toujours en réflexion.

L'élection du prochain chef du Parti québécois aura lieu le 19 juin prochain. C’est l’ex-députée Agnès Maltais qui devrait présider l'élection.