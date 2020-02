Des Autochtones exigent l'arrêt des négociations territoriales avec les Métis de l'Ontario

Le regroupement des Premières Nations signataires du traité Robinson-Huron, dans le Nord de l’Ontario, demande aux gouvernements fédéral et ontarien de mettre fin aux discussions sur les réclamations territoriales avec les Algonquins de l’Ontario ainsi que la Nation métisse de l’Ontario.

Le chef de la Première Nation de Batchewana, Dean Sayers, indique que les discussions entre les deux niveaux de gouvernement et les deux regroupements autochtones mettent en danger les droits des Premières Nations signataires du traité Robinson-Huron.

Nous défendons notre souveraineté et nous ne pouvons pas laisser le Canada et l’Ontario négocier avec d’autres groupes qui empiètent sur nos droits dans notre territoire , a affirmé le chef Sayers mardi dans une conférence de presse à Ottawa.

Pour le chef Sayers, les Métis du territoire couvert par le traité Robinson-Huron n’ont pas de droits territoriaux.

En 2017, la Nation métisse de l’Ontario a signé un accord avec Ottawa afin d’entamer des négociations sur l’autonomie gouvernementale et les revendications territoriales.

La Nation métisse de l’Ontario n’a pas répondu aux demandes de commentaires de CBC.

Le regroupement officiel des Premières Nations signataires du traité Robinson-Huron a été créé en 2017 et comprend 21 Premières Nations situées le long des rives nord et est du lac Huron, la rive est du lac Supérieur et l’île Manitoulin.

Le traité a été signé en 1850.

Surprise chez les Algonquins de l’Ontario

Les Algonquins de l’Ontario négocient également avec les gouvernements fédéral et ontarien des réclamations territoriales sur une superficie de 36 000 kilomètres carrés. Une partie de ce territoire se trouve dans la région d’Ottawa et une autre s’étend de North Bay à Kingston.

Le chef des Algonquins de Pikwakanagan, Kirby Whiteduck, dit avoir été pris de court par la sortie médiatique du regroupement des Premières Nations signataires du traité Robinson-Huron, surtout parce qu’il s’était récemment entretenu avec le chef Dean Sayers.

Je vais devoir les rappeler et voir comment ils ont interprété notre rencontre. Avec toute réclamation territoriale, il y a des chevauchements. Je vais voir ce que va être leur approche , note-t-il.

Le chef des Alongquins de Pikwakanagan, estime que les chevauchements arrivent fréquemment dans les négociations de réclamations territoriales. Photo : CBC

Parmi les Algonquins de l'Ontario, la Loi sur les Indiens ne reconnaît que les Algonquins de Pikwakanagan comme Première Nation. Le regroupement inclut aussi neuf autre communautés qui ont spécifiquement été légitimisées pour les réclamations territoriales.

Négocier entre Autochtones

Selon le chef de la Première Nation de Nipissing, Scott McLeod, les Premières Nations signataires du traité Robinson-Huron espèrent arriver à une résolution simplement en discutant entre regroupements autochtones et sans l’implication des gouvernements.

Nous sommes convaincus que ces discussions et négociations appartiennent aux groupes autochtones et non au gouvernement étranger , avance-t-il.

Nous avons un cadre pour parler de ces problèmes de chevauchement, de juridiction et invitons les autres groupes à trouver une résolution. Scott McLeod, chef de la Première Nation de Nipissing

Scott McLeod est chef de la Première Nation de Nipissing, qui est aussi signataire du traité Robinson-Huron. Photo : CBC / Erik White

La ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, ainsi que le ministre des Affaires autochtones de l’Ontario, Greg Rickford, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de CBC.

En décembre 2018, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a donné gain de cause aux Premières Nations signataires du traité Robinson-Huron, qui exigeaient l’augmentations de leurs redevances territoriales annuelles.

La juge Patricia Hennessy a déterminé que les redevances, qui sont de 4 $ par an depuis 1874, étaient un mécanisme de partage de la richesse provenant des ressources naturelles du territoire couvert par le traité et auraient dû augmenter avec le temps.

Le gouvernement fédéral a indiqué être ouvert à négocier une entente avec les Premières Nations au sujet des redevances dues, tandis que l’Ontario en a appelé du jugement de la Cour supérieure de justice.

Avec les informations de Jorge Barrera de CBC News