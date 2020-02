Des communautés au Labrador manquent de moyens pour lutter contre les incendies

La petite communauté n’a aucune service de pompier ni d’équipement pour lutter contre les incendies. Elle ne peut rien faire de plus dans de tels cas que vérifier que chacun est sain et sauf et faire de son mieux pour protéger les maisons voisines.

Les résidents de la maison qui a brûlé vendredi s’en sont sortis avec des blessures mineures, mais leur animal de compagnie est mort.

La communauté compte produire une pétition pour réclamer au gouvernement l’argent nécessaire afin d’acheter de l’équipement de base pour lutter contre les incendies, selon une résidente, Esther Keefe.

Black Tickle a besoin d’au moins une pompe et une lance d’incendie, explique-t-elle. Vendredi, dit-elle, tout le monde se sentait impuissant en voyant deux personnes perdre tout ce qu’elles possédaient.

Les petites communautés comme Black Tickle ont une assiette fiscale limitée qui les force à prendre des décisions difficiles, explique la députée de Cartwright-L'Anse au Clair, Lisa Dempster.

Offrir tous les services appropriés est un défi considérable, souligne Mme Dempster. Il faut parfois déterminer lesquels sont prioritaires, par exemple l’eau potable ou les services d’incendie, dit-elle.

Lisa Dempster promet d’appuyer Black Tickle.

Entraide dans la communauté

Après l’incendie de vendredi, les gens se sont rapidement mobilisés pour aider les sinistrés en leur offrant des biens, ajoute Esther Keefe.

Un peu plus loin à Cartwright, Sheldon Morris et sa conjointe Charlene, rassemblent des fonds pour aider les sinistrés.

Les membres des petites communautés isolées ont tendance à appuyer leurs voisins quand ils ont besoin d’aide, indique Sheldon Morris, qui est originaire de Black Tickle. Des gens d’un peu partout dans la région offrent aux sinistrés des vêtements et des articles ménagers, souligne-t-il en concluant qu’au Labrador, tout le monde s’entraide.

Avec les renseignements de Tyler Mugford, de CBC