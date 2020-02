Des changements proposés au système de santé inquiètent des infirmières en Alberta

La professeure de Sciences infirmières de l’Université Mount Royal, Cathy Carter-Snell, qualifie les recommandations de « contre-productives ».

« Je suis complètement d’accord que nous devons réduire les coûts [...], mais procéder aux changements proposés de cette manière, en fait - les recherches le montrent - augmentera la charge de travail, et indirectement les coûts, car les patients devront rester plus longtemps et auront plus de complications », explique-t-elle.

Elle fait référence à un rapport sur les finances de Services de Santé Alberta commandé par le ministère de la Santé. Ce document contient 57 recommandations et 72 « occasions de faire des économies », qui permettraient d’économiser jusqu’à 1,9 milliard de dollars si elles étaient toutes implantées en même temps.

Les auteurs suggèrent par exemple de réduire le personnel dans le réseau de santé et de remplacer plusieurs postes d’infirmières autorisées par des infirmières auxiliaires ou des aides-soignants, pour économiser 322 millions de dollars.

Les infirmières autorisées ont des salaires plus élevés, car leur formation est deux fois plus longue que celle des infirmières auxiliaires. Selon la professeure Carter-Snell, c’est ce qui leur permet de gérer des cas plus complexes plus facilement.

Réduire leur nombre, selon elle, augmentera ultimement la charge de travail de tous les professionnels dans le réseau de la santé.

Le syndicat des infirmières croit que le rapport est incomplet

Le principal syndicat des infirmiers et infirmières, United Nurses of Alberta (UNA), abonde en ce sens. Dans un communiqué publié lundi, il affirme que de telles recommandations ne prennent pas en compte les potentielles répercussions pour les patients.

La présidente, Heather Smith, blâme les « comptables ».

« [Ils] disent “si on change cela, on peut avoir des soins moins chers. Ce ne sera peut-être pas de meilleurs soins, en fait probablement pas, mais ce sera peut-être moins cher”», explique-t-elle.

Elle accuse le gouvernement de vouloir instrumentaliser le rapport pour en faire un levierdans ses négociations avec les syndicats qui représentent les travailleurs de la santé publique.

« C’est très décourageant et je crois que ça va fâcher beaucoup d’infirmières et d’autres professionnels de la santé », ajoute-t-elle.

Le rapport, rédigé par le cabinet de consultants Ernst & Young, a cependant conclu que Services de santé Alberta était généralement mieux doté en personnel que ses homologues des autres provinces canadiennes et dans plusieurs autres pays.

Le ministre de la Santé de l’Alberta a déjà annoncé que certaines des recommandations, par exemple celle de fermer des hôpitaux, ne seraient pas implantées. Il affirme que tout argent qui est économisé grâce à celles qui le seront sera réinvesti dans le réseau de santé.

D'après les informations de Jennifer Lee et Sarah Rieger