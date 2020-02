Le SPVQ veut savoir ce qu’a fait Eustachio Gallese le jour du meurtre de Marylène Levesque

Eustachio Gallese s’est rendu lui-même au poste de police du parc Victoria pour confesser le meurtre de Marylène Levesque le 22 janvier au soir.

Selon l'agente aux communications du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), Sandra Dion, Gallese s'est arrêté dans un bar en soirée avant d'aller se livrer aux policiers. Une information que Radio-Canada a confirmée auprès de nombreux témoins et des employés du bar en question.

Eustachio Gallese a quitté l’hôtel Sépia le 22 janvier à 20 h 43, pour ensuite se présenter à la Centrale Victoria à 23 h 35 où il a déclaré avoir commis un meurtre.

« Cependant, nous ne sommes pas en mesure d’établir avec exactitude ses déplacements entre 16 h et 17 h 45, entre 20 h 43 et 21 h 30 et entre 23 h et 23 h 30 », souligne le SPVQ dans un communiqué.

À partir du moment où il quitte l'hôtel, à 20 h 43 jusqu'à 21 h 30 où il se rend dans un bar situé près de la Canardière et de D'Estimauville, nous disposons d'informations voulant que Gallese s'est acheté un paquet de cigarettes. C'est évident qu'il s'est arrêté quelque part : si un commis pense avoir servi Gallese à ce moment-là, nous aimerions avoir l'information , précise Sandra Dion.

Eustachio Gallese conduisait un véhicule Hyundai Santa Fe Gris 2009 immatriculé N59 RFV (semblable à celui sur la photo) le soir du meurtre de la jeune femme de 22 ans.

Les enquêteurs du SPVQ recherchent également un cellulaire de marque iPhone X rose doré ainsi qu’un cellulaire de marque Motorola bleu indigo afin de faire avancer l'enquête. L'agente Dion n'a pas voulu préciser à qui appartenaient les téléphones.

Eustachio Gallese, 51 ans 1,78 m (5 pi 11 po)

73 kg (161 lb)

Cheveux bruns

Yeux bruns

Poste de commandement

Un poste de commandement est établi dans le stationnement du parc Victoria, à Québec, mercredi entre 9 h et 14 h, pour permettre aux enquêteurs des crimes graves du SPVQ de recueillir les témoignages des citoyens qui auraient pu apercevoir Eustachio Gallese le 22 janvier dernier.