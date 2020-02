Accusé de séquestration à Sherbrooke, il opte pour un procès

L'homme de 28 ans est accusé de séquestration, de voies de faits et de menaces à l'endroit de la présumée victime âgée dans la trentaine.

L'avocat de la défense, Me Christian Raymond, a mentionné au tribunal aujourd'hui qu'il avait eu des discussions avec la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Marie-Line Ducharme, pour un règlement possible du dossier.

Les parties ne s'entendent pas sur certains chefs d'accusations ce qui fait que la cause de l'accusé a été reportée aux longues durées pour fixer une date de procès.

L'identité de la victime est frappée d'une ordonnance de non-publication ce qui empêche Radio-Canada d'identifier son conjoint.

L'homme est actuellement détenu en attendant la suite des procédures.