Un papillon monarque trouve refuge dans une maison à Winnipeg

Dorothy Dilay, une Winnipegoise, a sauvé la vie d’une chrysalide du papillon monarque dans son garage en octobre et a décidé de la garder dans la maison.

Elle explique que la chrysalide qu’elle a sauvée avait déjà passé plus de 40 jours dans le garage et n’avait pas pu faire sa transition à l’état papillon à cause du froid.

Chaque hiver, les papillons monarques de Winnipeg parcourent 3000 km pour se rendre au Mexique. Pour pouvoir faire le voyage, l'insecte doit sortir de sa chrysalide.

Cette étape du développement intermédiaire du papillon dure environ 10 jours durant lequel l’espèce ne peut pas se déplacer ni se nourrir. À ce stade, la structure du corps de la chenille se réorganise pour devenir un papillon.

Dorothy Dilay explique avoir dû prendre la chrysalide à l'intérieur pour lui permettre de faire sa transition tardive.

C’est comme un papillon miracle, lance-t-elle. Je l’ai nommée d’après ma petite-fille, je l’appelle Little Lena.

Lena (le bébé) et la petite Lena (le papillon) ont grandi ensemble au cours des 3 derniers mois. Photo : Fournie par / Dorothy Dilay

Une passion de longue date

Little Lena qui vit dans la maison avec l’ensemble de la famille depuis trois mois et est nourri avec un mélange spécial d’eau, de sucre et de miel, suivant les recommandations du zoo de Winnipeg.

Le papillon vient de faire son premier œuf.

Bien que cet œuf ne soit pas fécondé par un papillon mâle, pour Dorothy Dilay, c'est la preuve que Little Lena, veut se reproduire.

Elle [Little Lena] veut produire une autre génération, mais les chercheurs diraient que sa prochaine génération serait affaiblie parce qu’elle n’a pas été exposée à son milieu naturel , explique Dorothy Dilay qui est également une éducatrice du Réseau canadien des enseignants monarques.

Le papillon monarque est classé comme étant en voie de disparition au Canada.

Dorothy Dilay et sa petite-fille Lena partagent une passion pour les papillons. Photo : Fournie par / Dorothy Dilay

Dans son travail d’éducatrice, Mme Dilay sensibilise le public et crée également des zones sécurisées qui permettent aux insectes de se nourrir et de se reproduire.

Le principal habitat de ponte des papillons monarque est une plante indigène du Canada, l'asclépiade commune, aussi appelée milkweed ou herbe à la ouate.

Dorothy Dilay précise que le taux de survie à l'état sauvage du monarque n’est que d’environ 4 %, en raison des prédateurs et de la perte de leur lieu de ponte.

Avec des informations de Jonathan Ventura