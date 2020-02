Une tempête pourrait laisser jusqu’à 35 cm pour terminer la semaine

Une importante dépression risque d’affecter plusieurs régions du Québec à la fin de la semaine. Le système qui va évoluer très lentement pourrait laisser jusqu’à 35 centimètres de neige par endroits jeudi et vendredi.

Les premiers flocons devraient tomber jeudi matin sur le sud de la province et couvrir le sol d’environ 5 centimètres, selon les plus récentes prévisions d’Environnement Canada.

La dépression devrait ensuite s’intensifier dans la nuit (10 cm de neige par endroits) pour atteindre son apogée vendredi à l’aube. Une quinzaine de centimètres pourraient s’ajouter vendredi dans la journée, selon les secteurs.

« Les quantités sont encore incertaines, mais c’est le même gros système qui va affecter le Québec », explique Paul-Michel Farah, météorologue chez Environnement Canada.

Certains secteurs de l’Estrie pourraient recevoir un total de 35 centimètres sur deux jours. Une trentaine de centimètres sont prévus à Québec et jusqu’à 25 centimètres dans la grande région de Montréal.

Du verglas?

Il n’est pas exclu que la neige fasse place à de la pluie verglaçante dans les régions situées près de la frontière américaine, entre jeudi soir et vendredi matin.

Des vents d’environ 50 km/h pourraient souffler au plus fort de la tempête, ce qui risque de causer de la poudrerie particulièrement sur les routes en bordure du fleuve Saint-Laurent.

La circulation devrait donc être pénible vendredi matin, à l’heure de pointe.

« On s’attend à des vents plus forts pour la côte, surtout du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie au bord du fleuve. Les vents pourraient atteindre 70 km/h », souligne M. Farah.

Tempête ou bordée?

Environnement Canada a diffusé un bulletin météorologique spécial à quelques heures de l’arrivée du système.

« On a deux scénarios. Soit ce sera un avertissement de neige ou ça va devenir une tempête hivernale selon la quantité de neige qui tombe. S’il tombe 25 centimètres en 24 heures, ce sera une tempête hivernale », mentionne M. Farah.

Quoiqu’il en soit, les amateurs d’activités hivernales pourront profiter de cette neige fraîche tout au long du week-end au cours duquel les températures seront légèrement sous les normales de saison.