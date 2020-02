Vol détourné pour une fausse infection au coronavirus : « Ce n'était pas intelligent »

Ce n'était certainement pas une chose intelligente à faire , a déclaré mardi James Potok, qui réside à Vaughan, au nord de Toronto.

Âgé de 28 ans, M. Potok se décrit comme un grand voyageur et un futur artiste hip-hop R&B. Il s'est excusé auprès des 243 passagers du vol 2702 à destination de Montego Bay, en Jamaïque.

Mais M. Potok, qui a été accusé de méfait et de manquement à ses engagements, a affirmé qu'il n'avait pas réellement dit qu'il avait le coronavirus. À mi-chemin du vol, il a déclaré avoir sorti son appareil photo, s'être levé, puis avoir demandé s'il pouvait attirer l'attention de tout le monde.

J'ai dit : "Je reviens tout juste d'un vol en provenance de la province du Hunan." J'ai peut-être ajouté : "C'est la capitale du coronavirus." Et puis j'ai précisé : "Je ne me sens pas trop bien." Et j'ai regardé autour de moi. J'ai vu l'accueil des gens. Ils ne semblaient pas trop contents. Je ne les blâme pas. Puis j'ai arrêté d'enregistrer et je me suis assis sur ma chaise.

James Potok, tenu pour responsable d'avoir provoqué le retour d'un vol WestJet.