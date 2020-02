Incendie criminel au Dépanneur Noranda : la SQ à la recherche de témoins

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide du public à la suite de l’incendie qui a complètement ravagé le Dépanneur Noranda et un immeuble à logement adjacent, le week-end dernier.

La SQSûreté du Québec confirme que le brasier est d’origine criminelle. Elle demande maintenant l’aide de la population afin de trouver des témoins qui pourraient permettre aux policiers d’élucider le crime.

Plus de 35 pompiers avaient été mobilisés dans la nuit de vendredi à samedi pour maîtriser le brasier. En plus du dépanneur, un immeuble de six logements a été la proie des flammes.

Une famille avait été prise en charge par la Croix-Rouge. Deux policiers de la Sûreté du Québec avaient aussi été incommodés par la fumée au moment d'évacuer les locataires.