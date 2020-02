Les employés de la SÉPAQ demandent l'aide de la population

Les employés sont sans contrat de travail depuis plus d'un an. Ils déplorent la précarité de leurs conditions de travail et réclament de meilleurs salaires.

On est tellement en retard sur le salaire, on a de la difficulté à engager, donc ça devient plus difficile pour le personnel en place. Présentement, ce que le voit avec le secteur public, avec les 500 000 travailleurs, [Québec] part à 7 % et on nous offre 5 % à la SÉPAQ, il y a une dichotomie. On n'est pas des employés de second rang , explique Frédérick Dagenais, président régional du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec.

La pétition a été mise en ligne sur le site de l'Assemblée nationale.

D'autres grèves pourraient être enclenchées au cours des prochains mois pour faire pression sur le gouvernement.