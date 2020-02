Le FestiVoix de Trois-Rivières dévoile les plus gros noms de sa programmation

Les Cowboys Fringants, Simple Plan et Marie-Mai se sont notamment ajoutés aux groupes punk-rock Rise Against, Lagwagon et Face to Face, dont la venue avait déjà été annoncée dans les dernières semaines.

Le groupe Rise Against sera du Festivoix de Trois-Rivières le 27 juin 2020. Photo : Festivoix de Trois-Rivières

Le chanteur et pianiste Gregory Charles, l’auteure-compositrice-interprète Ariane Moffatt, le rappeur Fouki, le groupe La Chicane et la chanteuse Roxane Bruneau fouleront aussi les planches de la scène des Voix populaires.

Le rappeur Fouki au FestiVoix 2019. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

La programmation, ça s’est bien passé cette année, parfois ça peut être plus compliqué. Mais là, tous nos plans A ont fonctionné , explique le directeur général, Thomas Grégoire.

C’est la première fois que l’organisation annonce les plus gros artistes de sa programmation aussi tôt. Une décision justifiée par la concurrence de plus en plus importante dans le domaine de l’événementiel.

On se positionne de plus en plus tôt pour donner le choix aux gens d’ici, mais aussi aux touristes de se prononcer, de préparer leurs vacances pour venir nous voir pendant le FestiVoix , conclut M. Grégoire.

Le FestiVoix de Trois-Rivières aura lieu du 25 juin au 5 juillet prochain.