Difficile de recruter des ambulanciers en Abitibi-Témiscamingue

Ce sont des horaires qui sont moins attrayants pour les finissants , explique le porte-parole des services ambulanciers dans la région, Francis Brisebois. Ce sont des horaires où les paramédicaux doivent être de garde à domicile ou en caserne 24/24 pendant 7 jours.

Les finissants nous disent finalement qu'ils voudraient nécessairement avoir de meilleures conditions de travail et de travailler sur des horaires qui sont à l'heure et à bord du véhicule pour répondre plus rapidement à la population.

Francis Brisebois, porte-parole chez Dessercom