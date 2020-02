Coronavirus : le rapatriement des Canadiens coincés à Wuhan repoussé d'une journée

Alors que l'appareil devait partir de Wuhan mercredi soir et arriver à la base de Trenton, en Ontario, jeudi matin, il ne pourra pas décoller avant jeudi soir, selon les informations que le gouvernement Trudeau a fournies aux Canadiens qui se trouvent dans la région de Wuhan, au cœur de l’épidémie.

Ils ont seulement dit que c’était une situation hors du contrôle du gouvernement canadien , a indiqué en entrevue à Radio-Canada Meghan Millward, une Montréalaise qui est sur place avec son mari chinois et ses enfants de 2 et 6 ans. Ils n’ont pas expliqué quelle situation exactement.

Le message qu'Ottawa leur a expédié, qui comportait quelques fautes de français et erreurs de traduction, est le suivant :

L'époux de Mme Millward, Lie Zhang, devra toutefois vraisemblablement rester en Chine puisque, bien qu'il soit résident permanent du Canada, son passeport est chinois. Il n'est donc pas considéré comme un étranger par la Chine.

Mme Millward et les membres de sa famille venaient de stationner leur véhicule près de l'aéroport quand ils ont consulté leurs courriels et ont vu celui des autorités canadiennes qui leur annonçaient le report, sans en donner la raison exacte.

Alors, on a refait le chemin. Au moins, on n’a pas eu de très grands problèmes pour passer au-delà des barrières du point de contrôle, a-t-elle relaté.

Un jour de plus, c’est un peu fatigant, mais on a quand même un peu d’espoir de pouvoir prendre l’avion demain. Et c’est 24 heures de plus pour essayer de convaincre les autorités de laisser mon mari prendre l’avion avec nous.

Meghan Millward, une Canadienne coincée dans la région de Wuhan