Tempête : plus de 30 cm de neige prévus par endroits en Atlantique

Les résidents des provinces de l’Atlantique doivent s’attendre à d'importantes chutes de neige, à du grésil et à de la pluie verglaçante par endroits à compter de jeudi soir, selon Environnement Canada.

Au Nouveau-Brunswick, de 15 à 30 cm de neige ou plus sont possibles dans les régions du sud, du centre et du nord, de jeudi soir à samedi matin. La côte de Fundy recevrait pour sa part de 5 à 10 cm de neige. Du grésil et de la pluie verglaçante pourraient aussi tomber vendredi sur les régions du sud.

À l’Île-du-Prince-Édouard, de 10 à 20 cm de neige ou plus sont prévus, toujours de jeudi soir à samedi matin. La province pourrait aussi recevoir du grésil et/ou de la pluie verglaçante vendredi.

La Nouvelle-Écosse devrait recevoir de la neige, du grésil et de la pluie verglaçante. Une longue période de pluie verglaçante serait possible vendredi, souligne Environnement Canada.

La tempête devrait toucher le sud de Terre-Neuve jeudi soir ou durant la nuit et s’étendre sur toute l’île vendredi. Environnement Canada prévoit pour le moment de 15 à 25 cm de neige, de 15 à 25 mm de pluie et de 4 à 8 heures de pluie verglaçante. Le grésil et la pluie verglaçante sont prévus pour le sud-est de l’île de vendredi à samedi.

La tempête pourrait aussi causer de grosses vagues, un ressac pilonnant, des niveaux d'eau plus élevés que la normale par endroits le long de la côte sud, samedi matin, particulièrement à la marée haute.