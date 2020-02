La CSDM déplore le manque de collaboration entre la DPJ et les écoles

L’école ne trouve pas sa place dans le processus de réadaptation des enfants pris en charge par la DPJ , lit-on dans le mémoire de la CSDMCommission scolaire de Montréal .

Dans une entrevue accordée à l’émission Le 15-18 sur ICI Première, la présidente de la CSDMCommission scolaire de Montréal , Catherine Harel Bourdon, a illustré le constat développé dans le mémoire en donnant l’exemple de la stabilité scolaire des élèves en s’appuyant sur des études qui affirment qu’ un élève qui change plusieurs fois d’école pendant son parcours scolaire, ça va affecter sa réussite, peu importe la situation de l’élève .

Mme Harel Bourdon souligne que pour les élèves qui sont pris en charge par la DPJDirection de la protection de la jeunesse le problème est plus important .

Les membres du personnel de l’école ne sont pas consultés lorsqu’il y a un changement d’école et ça, pour nous, c’est une problématique. Au printemps dernier, pour un de nos directeurs de service, ça a pris trois semaines avant qu’il puisse faire renverser la décision de la DPJDirection de la protection de la jeunesse pour qu’un élève reste à son école de quartier parce qu’il y avait une stabilité et que ça fonctionnait bien pour l’élève , a souligné la présidente de la CSDMCommission scolaire de Montréal .

Mme Harel Bourdon a révélé que les écoles ne connaissaient pas le nombre de leurs élèves qui font l’objet d’un suivi par la DPJDirection de la protection de la jeunesse , pour des raisons de confidentialité.

Un enfant peut faire tout son parcours avec nous et la direction de l’école ne sait jamais que c’est un enfant qui est avec la DPJ. Catherine Harel Bourdon

La présidente de la CSDMCommission scolaire de Montréal a constaté de nombreux signalements, mais ils ne sont pas retenus. Il n’y a aucune direction d’école qui fait un signalement sans raison , a-t-elle précisé.

Les intervenants de la DPJDirection de la protection de la jeunesse doivent savoir ce qui est fait à l’école en prévention et l’école doit comprendre aussi ce qui est évalué par la DPJDirection de la protection de la jeunesse . Parce que si on dit juste signalement non retenu, on a l’impression qu’il ne se passe rien et on est inquiet pour l’enfant.

Les travailleuses sociales sont tellement occupées qu’elles n’ont pas ce contact avec le milieu pour faire de la prévention et éviter un signalement. Catherine Harel Bourdon

Pendant six ans, il n’y a pas eu de comité global , a indiqué Mme Harel Bourdon.

Mais elle a expliqué cependant qu’il y a beaucoup de travail qui se faisait par les différents intervenants, notamment dans le centre-sud.

La prévention est nécessaire de façon à « ne plus se retrouver avec des situations comme la petite fille de Granby ».

Le communiqué de la CSDMCommission scolaire de Montréal publié mardi s’appuie sur une étude l’École nationale d’administration publique qui montre que 17 % des jeunes de la DPJDirection de la protection de la jeunesse suivis dans le cadre de ce projet avaient atteint le niveau scolaire qui correspondait à leur âge, soit la cinquième secondaire, comparativement à 75 % des jeunes Québécois du même âge.